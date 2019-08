Cuenta que cuando nació su hija Arelly, en 1987, fue necesario sacar una partida de nacimiento en la alcaldía de su municipio para que a su familia se le ampliara la ración a dos tarros de leche y un biberón cada seis meses. Tinoco recuerda esa época como de "muchas filas". Se hacían largas filas para todo. "A mí me tocaba ir a buscar el gas butano y me iba desde las nueve de la noche para agarrar cupo y estaba saliendo con mi chimbo (tanque) como a las nueve de la mañana. ¡Doce horas haciendo fila!".

Los productos que se conseguían con la tarjeta, sin embargo, estaban lejos de solucionar las necesidades en un hogar como el de Xiomara Tinoco. "Las dos pelotas de jabón apenas duraban unos días y aprendimos a lavar la ropa con unas semillas que llaman Lágrimas de San Pedro, el arroz se hacía cocido, sin aceite, y el azúcar que nos daba en era negra. No, no era como esta azúcar morena que vemos ahora y que es muy buena, era una azúcar negra que venía de Cuba, sucia, como para animales", relata.

"Gracias a Dios ganó doña Violeta y se terminó ese infierno", dice.