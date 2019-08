Similar posición emitieron los candidatos presidenciales opositores Oscar Ortiz y Víctor Hugo Cárdenas. El postulante de Bolivia Dice No expresó que la palabra de Evo Morales no tiene valor, porque no respetó los resultados del referéndum del 21-F y ha mentido una y otra vez."No quiere enfrentar los abusos que ha cometido todos estos años. Seguramente por eso no quiere salir del poder", manifestó Ortiz a los medios.