-¿Por qué esas cartas a Daniel Ortega?

-Precisamente, porque aún no salgo del estupor al pensar que ese mismo Daniel, hace menos de ocho años me citó a su despacho y con una calidez y una actitud autocrítica que jamás imaginé, reconoció los ataques irracionales de sus seguidores contra mí y mi familia. Sólo por el delito imperdonable de reclamar el derecho moral que sustentaba: no permitir que mis canciones fueran mutiladas y secuestradas, para seguir siendo "la banda sonora" de los atropellos y la corrupción, que ya empezaban a enseñorearse en los organismos estatales. Y precisamente, cuando me dirijo a él, no lo llamo Comandante, sino Daniel, como corresponde dirigirse a alguien que te ha tratado con un mínimo de cercanía.