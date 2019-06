"No he visto nada raro en los mensajes. Lo que ha pasado es que se llevó a cabo una invasión criminal a los móviles de los fiscales, ¿no? Para mi este es un hecho bastante grave", insistió a la prensa y garantizó que este intercambio de informaciones con los fiscales no influyó de ninguna manera en su decisión sobre el caso, que resultó en la condena de Lula.