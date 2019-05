Rocca: No, este continente creció mucho hasta tener, más o menos, una buena legislatura. Desafortunadamente aquí en Argentina tenemos estos desafíos que no creo que sea una falta de voluntad política, yo creo más o menos, con todo el respeto por el país, que los políticos argentinos son muy parecidos a los políticos de Italia, y están durmiendo esto. Y después todos sabemos que, desafortunadamente, puede producirse en todo el mundo una catástrofe y después todos agradecen a la Cruz Roja. No, nosotros necesitamos respeto previo, porque los voluntarios no quieren ser reconocidos, quieren que el trabajo humanitario sea reconocido. Y yo espero que en estos días esta Conferencia tan importante pueda ofrecer una señal a la política argentina que es el momento de aprobar una ley porque en este momento tenemos calma y tranquilidad pero se necesita una ley para proteger en el momento tan difícil.