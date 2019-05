"En efecto, hay problemas de diferente tipo en muchos de los países de nuestro continente y la tarea y la idea que la SIP quiere transmitir es que no podemos quedarnos tranquilos. Somos testigos en la actualidad de crímenes aberrantes y de una situación preocupante. Hay muchos motivos que pintan un panorama muy difícil, ante el que no tenemos otra opción que alzar la voz, denunciar y no aceptar lo que está sucediendo", dijo a Infobae María Elvira Domínguez.