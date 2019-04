Na conversa que tive hoje com o @VP Mike Pence, em Washington-EUA, pudemos nos conhecer e abrir canais de diálogo entre os vice-presidentes e reforçamos os temas abordados no encontro extremamente gratificante do Presidente @jairbolsonaro com o Presidente @realDonaldTrump pic.twitter.com/QZ9yLygH2a

— General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) April 8, 2019