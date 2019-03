Durante su gira, Bolsonaro y Trump establecieron un gran acuerdo para combatir la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente brasileño se erigió así en el principal aliado de los Estados Unidos para derrocar al chavismo. Si hasta incluso no descartó -como negaba reiteradas veces hasta hace horas- una posible intervención militar a su país vecino. "Hay ciertas cuestiones que si se divulgan dejan de ser estratégicas. Así pues, esos temas si se discuten, no se pueden divulgar. Algunas medidas no pueden hacerse públicas", dijo al ser consultado sobre esa alternativa.