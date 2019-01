Wyllys denunció el crecimiento de la violencia contra los LGBT en Brasil y subrayó que, por el futuro de la causa, necesita seguir vivo: "Pepe Mujica (expresidente de Uruguay), cuando supo que estaba siendo amenazado de muerte, me dijo: 'Muchacho, cuídate. Los mártires no son héroes' Y es eso. Yo no me quiero sacrificar".