Abbas Milani — Director of Iranian Studies, Stanford University, USA

Adela Navarro Bello — Editorial Director, ZETA Magazine, Mexico

Adriana Carrera — Editor and founder / Editora y fundadora, La Familia de Broward, USA

Adriana García — Projects director, Spaceship Media, USA

Alan Riding — Former New York Times correspondent for Mexico and Central America, Paris, France

Alan Rusbridger — Journalist and author, Former editor-in-chief of the Guardian, UK

Alberto Salcedo Ramos — Journalist and author, Bogotá, Colombia

Alejandra Conti — Journalist, Buenos Aires, Argentina

Alejandro Meléndez — Journalist, Mexico

Alex Grijelmo — Author, Director of UAM-EL PAÍS School of Journalism, Madrid, Spain

Alícia Ortega-Hasbun– Investigative reporter, Vice President of Grupo SIN/ El Informe, Dominican Republic

Alma Guillermoprieto — Journalist and author, Mexico/USA

András Kepes — Author, Professor of Media at Budapest Metropolitan University, Hungary

Ann Grimes — John S. Knight Journalism Fellow alum, Stanford University, USA

Anuška Delić — Investigative journalist, Oštro/OCCRP, Slovenia

Barbara E. Allen — Journalist, Chicago, Illinois, USA

Barbara Maseda — Proyecto Inventario, Cuba

Bastian Obermayer — Head of Investigations, Sueddeutsche Zeitung, Germany

Benjamin Petit — Co-founder, Dysturb, France

Beth Daley — Journalist, Boston, USA

Beth Duff-Brown — John S. Knight Journalism Fellow alum, Stanford University, USA

Dr. Bill Birnbauer — Adjunct Senior Lecturer, School of Media, Film and Journalism, Monash University, USA

Bill Gentile — Journalist in Residence, American University, USA

Blaž Zgaga — Freelance journalist, Slovenia

Bob Drogin — Los Angeles Times, USA

Bobby Block — Watchdog Editor, Florida Today, USA

Borja Echevarría — Managing editor, El País, Madrid, Spain

Brenda Payton — Newspaper columnist (retired), USA

Bruce Brown — Executive Director, Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP), USA

Carlos Dada — Director, El Faro, El Salvador

Carlos Eduardo Huertas — Director, CONNECTAS

Carmen Aristegui — Journalist, Mexico

César Ricaurte — Director, Fundamedios, Ecuador

Chanda Chisala — President, Zambia Online, Zambia

Charles Lewis — Executive Editor, Investigative Reporting Workshop, American University, Washington, D.C., USA

Cheryl Devall — Independent wordslinger, storyteller and editor, USA

Chloe Veltman — Reporter, KQED, San Francisco, USA

Chris Vail — Photographer, USA

Christian Zurita Ron — Editor, Mil Hojas, Ecuador

Christy George — Independent public radio editor, Portland, Oregon, USA

Colleen Barry — Milan correspondent, Associated Press (AP), Italy

Cristian Alarcón — Journalist and author, Revista Anfibia, Buenos Aires, Argentina

Cristóbal Peñafiel Vaca — Journalist, El Universo, Ecuador

Daniel Coronell — President, News, Univision, Miami, USA

Daniel Santoro — Investigative journalist and courts editor/Periodista de investigación y editor del equipo de judiciales, Clarín, Buenos Aires, Argentina

David Dow — CBS News correspondent (retired), CBS News, USA

David Sarno — CEO, Lighthaus Inc., San Francisco, USA

David Schrieberg — CEO and co-founder, VitalBriefing, Luxembourg

Dawn E. Garcia — Director, John S. Knight Journalism Fellowships, Stanford University, USA

Dean Starkman — Senior Editor, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Hungary

Doug Stone — Communications consultant, Program Director of the World Press Institute , USA

Drew Sullivan — Editor, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Sarajevo/Bucharest/Tbilisi/Washington

Edouard Perrin — Investigative reporter, Premières Lignes Télévision, France

Emilia Delfino — Deputy editor at Diario Perfil/Subeditora Diario Perfil, Argentina

Emilia Díaz-Struck — Research Editor and Latin American Coordinator, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Venezuela

Emilio Palacio — Journalist, Ecuador

Ergun Babahan — Editor and columnist, Turkey

Eric V Tait, Jr. — Co-Host/Producer, Media Watch, former 20/20 Producer (ABC Network TV News), USA

Dr. Erich Vogt — University of Toronto, Canada

Erick Muñiz — Journalist, La Jornada/AFP/ABC Noticias, Monterrey, Mexico

Ernesto Aroche — Journalist, Lado B, Puebla, Mexico

Ernesto Cortés Fierro — General editor, El Tiempo, Bogotá, Colombia

Ernesto Tenembaum — Journalist, Radio con Vos, Infobae, El País, Argentina

Fabián Werner — Director, Sudestada, Uruguay

Felyx Márquez — Journalist, Mexico

Fernando Rodrigues — Publisher, Poder360, Brazil

Florencia Coelho — Lawyer, New Media Research and Training Manager, La Nación, Buenos Aires, Argentina

Francisco Goldman — Journalist and author, USA

Frederik Obermaier — Investigative reporter, Süddeutsche Zeitung, Germany

Fredrik Laurin — Investigative Editor, SVT, Swedish Public Television, Sweden

Gábor Szabó — Journalist, Budapest, Hungary

George Kennedy — Professor Emeritus, University of Missouri School of Journalism, USA

Germán Rey — Researcher and professor, Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Bogotá, Colombia

Gilberto Lastra — Journalist, Mexico

Glenn Frankel — Independent Author, former Washington Post journalist, 1989 Pulitzer Prize winner, USA

Go Kawasaki — Independent journalist, Japan

Gordon Earle — Associate Dean, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, USA

Guilherme Amado — Vice-president, Brazilian Association of Investigative Journalism (Abraji) Brazil

Guillermo Culell — Grupo Clarín, Buenos Aires, Argentina

Gumersindo Lafuente — Deputy director, eldiario.es, Madrid, Spain

Gustavo Gorriti — Director, IDL-Reporteros, Peru

Harriet A. Washington — Author, independent lecturer, Columbia University, USA

Harry Karanikas — Investigative reporter, Protagon.gr, Greece

Héctor Feliciano — Journalist and author, San Juan de Puerto Rico, Puerto Rico

Henrietta Grant-Peterkin — former Knight Fellow, Stanford University, Scotland

Hernando Álvarez — Global Content Hub Editor, BBC, London

Hisham Allam — Investigative Reporter, Egypt

Hugo Alconada Mon — Journalist, Argentina

Ignacio Escolar — Director, eldiario.es, Madrid, Spain

Inday Espina-Varona — Journalist, Former chair of National Union of Journalists of the Philippines, Philippines

Iqbal Athas — Political Editor, The Sunday Times, Sri Lanka

Dr. Istvan Wisinger — Communications professor, former President of the Association of Hungarian Journalists, Hungary

Ixchel Cisneros Soltero — Journalist, Mexico

Jacobo García — Journalist, El País, Mexico

Jaime Abello Banfi — Director, Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Cartagena, Colombia

James F. Savage — Investigations editor (retired), Miami Herald, Ft. Lauderdale, USA

James R. Bettinger — Director Emeritus, John S. Knight Journalism Fellowships, Stanford University, USA

James Risser — Director Emeritus, John S. Knight Professional Journalism Fellowships, Stanford University, USA

Janet Rae-Dupree — Freelance innovation journalist, Unboxed Media, USA

Javier Darío Restrepo — Journalist, FNPI Ethics Program director, Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Bogotá, Colombia

Jean Cano — Journalist, Ecuador

Jefferson Morgan — Journalist (retired), The Tribune and the Guardian, USA

Jennifer Donovan — John S. Knight Fellow, Stanford University, USA

Jeremy Hay — Independent journalist, USA

Jerry Bier — Retired reporter, Fresno Bee, California, USA

Jerry Jay Carroll — Author, journalist (formerly San Francisco Chronicle), USA

Joan Úbeda — Producer, Mediapro, Barcelona, Spain

Joanna Kiernan — Artist in Time Pictures, Los Angeles, USA

João Pina — Freelance photographer, Lisbon, Portugal

Johannes Kr. Kristjansson — Editor, Reykjavik Media, Iceland

John Carlin — Journalist and author

John Hansen — President of the Danish Federation for Investigative Journalists (FUJ), Senior investigative reporter, Politiken, Denmark

Jon Lee Anderson — Staff writer, The New Yorker, USA

Jonathan Kamman — National reporter (retired), The Arizona Republic, Phoenix, USA

Joseph Neff — Investigative reporter, The Marshall Project, USA

Joseph Poliszuk — Editor-in-chief and co-founder, Armando.info, Venezuela

Juan Carlos Calderón Vivanco — Director, Plan V, Ecuador

Juan Pablo Meneses — Journalist, Director, Escuela de Periodismo Portátil, Chile

Judyth Hill — President PEN San Miguel Allende, Mexico

Julia Preston — Contributing writer, The Marshall Project, USA

Julia Stein — Vorsitzende/ Chairwoman, Netzwerk Recherche e.V., Germany

Julie M. McCarthy — Southeast Asia Correspondent, Manila Bureau, National Public Radio (NPR), USA

Juliette Garside — Investigations correspondent, The Guardian, UK

June Carolyn Erlick — Editor-in-Chief, ReVista, the Harvard Review of Latin America, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University, USA

Jyri Hänninen — Finnish Broadcasting Company (Yle), Finland

Karelia Vázquez Torres — Managing editor, Fashion & Arts Magazine, Spain/Cuba

Karlijn Kuijpers — Investigative journalist, Platform Investico, The Netherlands

Katherine Ellison — Independent journalist and author, USA

Kathy Kiely — Lee Hills Chair in Free Press Studies, University of Missouri School of Journalism, USA

Katie Palmer — John S. Knight Fellow, Stanford University, USA

Keli Dailey — Adjunct, Saint Mary's College of California, Creator News Hangover, San Francisco, CA USA

Laura Weffer — Editorial Director, Efecto Cocuyo, Caracas/USA

Leo Sisti — Investigative Reporter, L'Espresso, Italy

Lou Dematteis — Former Reuters Photo Bureau Chief in Nicaragua

Louis Freedberg — Executive Director, EdSource, Oakland, USA

Luciana Villas-Boas — Journalist and literary agent, Brazil

Lucina Kathmann — Honorary vice-president PEN San Miguel Allende, Mexico

Lyas Hallas — Freelance journalist, Algeria

Lynette Clemetson — Director, Knight-Wallace Fellowships for Journalists and the Livingston Awards, University of Michigan, USA

Magali Tercero — President, PEN Mexico, Mexico

Dr. Marcel Metze — Editor-in-chief, The Investigative Desk, The Netherlands

Marcelo Soares — Founder, Lagom Data, Brazil

Marcos García Rey — Investigative reporter, El Confidencial, Spain

Margarita Martínez Escallon — Journalist and documentary filmmaker, Colombia

Margot Williams — Journalist, Washington DC, USA

María de la Paz Vela — Economics editor/Editora Macroeconómica, Gestión, Ecuador

María Emilia Martin — Director, Centro GraciasVida Para los Medios de Comunicación, Antigua, Guatemala

María Jimena Duzán — Journalist, Semana, Bogotá, Colombia

Mariana Santos — Executive Director, Chicas Poderosas, Portugal

Mariel Fitz Patrick — Investigative journalist, Infobae, Argentina

Marina Walker Guevara — Deputy Director, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Marion Arathoon — Independent content consultant, India

Martha Roldós Bucaram — Executive Director/Directora Ejecutiva, Fundación Mil Hojas, Ecuador

Martín Caparros — Journalist and author, Madrid, Spain

Mary Aviles — Journalist, USA

Matilde Suescun — Journalist, USA/Colombia

Merval Pereira — Columnist, O Globo, Brazil

Mely Arellano — Journalist, Lado B, Puebla, Mexico

Michael Bilton — Investigative journalist, UK

Michael Montgomery — Senior Reporter-Producer, Reveal, USA

Michael Nikbakhsh — Investigative journalist, Profil Magazine, Vienna, Austria

Michael Rezendes — Investigative journalist, USA

Mike Keefe — Editorial cartoonist, The Colorado Independent, formerly The Denver Post, Mexico

Milagros Salazar Herrera — Investigative journalist and director of Convoca, Peru

Milorad Ivanovic — Editor, BIRN Srbija, Serbia

Minna Knus-Galán — Investigative journalist, Finnish Broadcasting Company (Yle), Finland

Mohammed Komani — Data Editor, Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), Yemen

Mónica Almeida — Investigations editor/Jefe de Investigación, El Universo, Ecuador

Mónica González — Director, Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), Santiago de Chile, Chile

Natalie Southwick — Central and South America Program Coordinator, Committee to Protect Journalists (CPJ), New York, USA

Nathalie Alvaray — Local Digital News Manager, Univision, Venezuela/USA

Natka Buturovic — Journalist, Bosnia

Nelfi Fernández Reyes — Journalist, El Deber, Bolivia

Norma Trujillo Báez — Journalist, Mexico

Ola Westerberg — Reporter, TT News Agency, Sweden

Orville Schell — Arthur Ross Director, Center on US-China Relations, Asia Society, USA

Pamela Yates — Skylight Pictures, USA

Paúl Mena Mena — Investigative journalist, El Universo, Ecuador

Paul Radu — Director, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Romania

Paulina Ríos — Journalist, Mexico

Paulynn Paredes Sicam — Member, Women Writers in Media Now (WOMEN), Philippines

Pedro Matías — Journalist, Mexico

Pedro Zamora Briseño — Reporter, Proceso Magazine, Mexico

Pelin Unker — Freelance journalist, Turkey

Pete Carey — Journalist (retired), San Jose Mercury News, Palo Alto, USA

Peter DiCampo — Co-President, The Everyday Projects, USA

Peter T. Kilborn — Foreign and national correspondent (retired), The New York Times, Washington, DC, USA

Rana Sabbagh — Executive Director, Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ)

Ray Choto — Senior Editor, Zimbabwe

Raymond Bonner — Former New York Times correspondent in Central America

Relly Davidson — Administrative Assistant for the John S. Knight Fellowships for Professional Journalists (retired), Stanford University, USA

Renata Cabrales — Journalist, Social media editor, Bogotá, Colombia

Reyna Haydee Ramírez — Journalist, Mexico

Ricardo Corredor Cure — Chairman, Global Forum for Media Development (GFMD) board, Brussels, Belgium

Ricardo Sandoval Palos — Investigations and longform editor, InsideClimate News, Washington DC, USA

Rick Young — Producer/Director, PBS FRONTLINE, USA

Rita Williams — Retired TV news reporter, Oakland, California, USA

Robert Milliken — Freelance journalist, Sydney, Australia

Robert Nickelsberg — Photojournalist, USA

Roberta Oster Sachs — Former Stanford University Knight Professional Journalism Fellow

Communications Director, Richmond, VA, USA

Romina Mella — Journalist, IDL-Reporteros, Peru

Rosa Santana — Journalist, Mexico

Rosental Alves — Director, Knight Center for Journalism in the Americas, University of Texas at Austin, USA

Rui Araújo — Special Assignment Reporter, Televisão Independente (TVI), Lisbon, Portugal

Russell W. Skelton — Director, RMIT ABC Fact Check, Melbourne, Australia

Sandra Bartlett — Independent investigative journalist, Toronto, Canada

Sandra Crucianelli — Data journalist, Bahía Blanca, Argentina

Sarah Shourd — Journalist and Former Hostage, USA

Scott Wallace — Associate Professor of Journalism, University of Connecticut, USA

Seema Yasmin — Director, Stanford Health Communication Initiative, Stanford University, USA

Sergio Ramírez Mercado — Writer and former vice president of Nicaragua/Escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Managua, Nicaragua

Sharon Dirlam — Staff writer (retired), Los Angeles Times, USA

Sharon Salyer — Reporter, The Herald, USA

Sol Lauria — Journalist, Argentina/ Panama

Stephen Grey — Special correspondent, Reuters, UK

Stephen Kinzer — Former New York Times bureau chief in Nicaragua, USA

Stephen Proctor — Journalist (retired), USA

Steve Bradshaw — Freelance journalist and filmmaker, UK

Suman Pradhan — Former journalist, Nepal

Susan Meiselas — Photojournalist, Magnum Photos, USA

Susan Trausch — Columnist (retired), Boston Globe, USA

Susana Morán — Journalist, Ecuador

Susanne Reber — Executive editor, Reveal, USA

Sven Bergman — Reporter, Sveriges Television (Swedish Public TV), Sweden

Tania Molina — Journalist, La Jornada, Mexico

Tania Tinoco — Journalist, Ecuador

Tayyeb Afridi — Managing Editor, Tribal News Network, Pakistan

Ted Glasser — Professor Emeritus, Department of Communication, Stanford University, USA

Témoris Grecko — Documentary filmmaker, Colectivo Ojos de Perro vs. la Impunidad, Mexico

Teresa Montaño Delgado — Journalist, Mexico

Timothy J. Johnson — Reporter, former Latin America correspondent, McClatchy, USA

Titus Plattner — Investigative reporter, Vice Chair of ICIJ's Network Committee, Tamedia, Switzerland

Tom Davidson — Director, product design and experimentation, USA TODAY Network/Gannett, USA

Tom Van de Weghe — Foreign Correspondent, Belgian VRT, Belgium

Umar Cheema — Special Investigative Correspondent, The News, Pakistan

Vania Pigeonutt — Journalist, Mexico

Vicente Ordoñez Pizarro — Journalist, former president of National Union of Journalists of Ecuador, El Universo, Ecuador

Walter V. Robinson — Editor At Large, The Boston Globe, USA

Warief Djajanto Basorie — Freelance journalist, Jakarta, Indonesia

William B. Brown — Newspaper editor (retired), USA

Xavier Bonilla (Bonil) — Editorial cartoonist/Caricaturista, Ecuador

Yasuomi Sawa — Senior News Writer, Kyodo News, Japan

Yevgenia M. Albats — Editor-in-Chief & CEO, The New Times, Moscow, Russian Federation

Yi-Shan Chen — Deputy managing editor, Commonwealth magazine, Taiwan