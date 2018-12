"Yo tenía una guayaba en casa y era allí adonde iba a llorar. A los 10 años quise morir, creía que mi vida no tenía sentido alguno", contó en el reportaje, y afirmó que mandaba señales a su familia de que estaba siendo agredida pero que nadie las percibía. "La amenaza era 'si usted habla, su padre muere'. Y me sometí a los abusos para que mi padre no muera".