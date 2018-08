En esta primera cita televisada entre ocho de los 13 candidatos presidenciales, el PT no contará con ningún representante porque, según los organizadores, se trata de un debate entre aspirantes a la Presidencia y no entre sus portavoces o compañeros de fórmula, por lo que el ex ministro Fernando Haddad, escogido por Lula como candidato a la Vicepresidencia, quedó excluido del evento.