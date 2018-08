"¿A esa hora qué vas a decir? Lo que te pregunten, todo va a estar bien", advirtió la profesora de Historia del Diseño y de Cultura Cubana, y subrayó que las pacientes mienten al decir que la "atención es excelente y que no faltan los medicamentos" porque "sencillamente tienen miedo" y que "estas autoridades saben perfectamente que este proceder no es el correcto, que no pueden entrevistar a un paciente delante de los médicos que lo tratan, delante de las autoridades del hospital. Si lo hacen, ellos también están siendo violatorios de lo que está establecido. Ellos están siendo cómplices de esa impunidad".