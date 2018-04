Obstrucción de la Justicia: El fundador del PT fue acusado de haber presionado para comprar el silencio de Néstor Cerveró, ex director de Petrobras. Según la acusación, el hijo del empresario José Carlos Bumlai fue quien intermedió los recursos que llegaron a las manos de la familia Cerveró. Junto con el prominente banquero André Esteves (ex presidente del BTG Pactual), Bumlai y el ex senador del PT Delcidio do Amaral, Lula habría intentado callar a Cerveró, que se aprestaba a firmar un acuerdo con la Justicia y proporcionar detalles sobre el funcionamiento del esquema de sobornos en la estatal.