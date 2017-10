Como Temer es un presidente en activo, no puede ser juzgado a no ser que dos tercios de los legisladores de la Cámara de Diputados acepten los cargos. Si lo hacen, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, un aliado de Temer, asumiría la presidencia de forma interina durante el proceso. Si no se alcanza esa cifra, los cargos contra Temer quedarían suspendidos y continuaría con su mandato, que terminará el 31 de diciembre de 2018. La fiscalía podría decidir juzgarlo una vez abandone el cargo. El debate en la Cámara podría prolongarse varios días.