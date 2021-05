Integrante del Consejo Asesor COVID-19 de Chile rechazó que ese país organice la Copa América

Foto de archivo del presidente de la Conmebol, Alejandro Dominguez, sosteniendo el trofeo de la Copa America (Foto: Reuters)

Este miércoles una integrante del Consejo Asesor Covid-19 de Chile se mostró en contra de la idea de desarrollar la Copa América 2021 en el país andino luego que el Gobierno de Sebastián Piñera se mostrara dispuesto a albergar la competencia.

El rechazo provino de la integrante del Consejo Asesor COVID-19 y miembro de la Sociedad Chilena de Salubridad, Ximena Aguilera, quien consideró como “un riesgo innecesario” la idea de recibir la Copa América en Chile.

Aguilera declaró también que en Chile “no nos podemos dar ese lujo” de albergar la Copa América 2021, ya que el país todavía se encuentra bajo las consecuencias de su segunda ola. Solo este miércoles, por ejemplo, los casos registrados en las últimas 24 horas superaron los 5.176, cuya cifra es la más alta que se registra en un miércoles, desde el pasado 14 de abril.

La Copa América se iba a desarrollar, en primera instancia, entre junio y julio de este año, en Argentina y Colombia. Sin embargo, debido a la grave crisis social que atraviesa este último país, la Conmebol decidió bajar al país cafetero como sede y sondear otros países para que recibieran el certamen, entre los que apareció Chile.

Hace unos días, la idea de desarrollar la competencia en Chile fue bien recibida por el mundo del fútbol y el Gobierno. El Ministro de Salud, Enrique Paris, destacó en su momento que se “estaba elaborando un protocolo que tiene que ser sometido a la mesa Covid, para ver si nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que la Conmebol propone”.

El deseo de albergar la Copa América 2021 fue respaldado también por la Asociación Nacional de Fútbol de Chile (Anfp), quienes respaldaron la intención de tomar la vacante dejada por Colombia.

“Si se diera, estamos dispuestos para organizar la Copa América. El Gobierno ha mostrado su disposición, pero no más que eso. No hemos tenido comunicación directa, pero he hablado con el presidente de Conmebol y sabe nuestra postura”, aseguró Pablo Milad, presidente de la ANFP, en conversación con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El gran “plus” de Chile ante el mundo del fútbol en estos momentos, es el nuevo “Pase de Movilidad” que hoy fue estrenado en este país. El documento autorizará a 7,4 millones de habitantes vacunados con ambas dosis contra el coronavirus, a mayores desplazamientos en comunas bajo Cuarentena (Fase 1) y Transición (Fase 2), además de viajes interregionales entre lugares que estén al menos en Fase 2.

Una idea llena de críticas

Ximena Aguilera, la integrante del Consejo Asesor Covid-19 del Gobierno de Chile, quien se negó a la realización de la Copa América 2021 en el país

Además de la negativa de la experta Ximena Aguilera, no han sido pocos los sectores que se han mostrado contrarios a la idea que Chile albergue el certamen en su territorio en plena pandemia.

Desde el Colegio Médico de Chile (Colmed), hace días atrás ya había manifestado su rechazo para que la Copa América se realice en el país. Por otro lado, extendieron un llamado a reevaluar el “Pase de Movilidad” debido a que “no estamos en un escenario sanitario acorde a este permiso”.

“Se entiende que (la) Copa América, más allá de que nos guste el fútbol, es un negocio, una inversión, pero estos incentivos que vemos con este tema de la pandemia, en que podemos tener 12 mil personas en un mall y en un parque el aforo es de 50, estos incentivos son los que llevan a la gente a que cuestione, a que no siga a la autoridad”, declaró el secretario general del Colmed, José Miguel Bernucci.

En tanto, desde el mundo de la política chilena, el diputado Eduardo Durán, fue tajante en rechazar la iniciativa de desarrollar la Copa América 2021. “Hay un país que está reclamando por ayudas sociales. Ni siquiera hemos entregado un bono universal a las personas, y si el Estado cree que es más importante organizar un campeonato de fútbol que apoyar económicamente a nuestra gente, creo que no estamos entendiendo la dimensión del problema que estamos viviendo”, finalizó Durán.

