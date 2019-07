Incluso Michael Collins, el tripulante de la NASA que no llegó a pisar la Luna en dicho viaje (a diferencia de Armstrong y Buzz Aldrin) y los esperó en órbita durante 22 horas, temía no volver a verlos. "Mi miedo secreto desde hace seis meses ha sido dejarlos en la Luna y regresar solo a la Tierra. Si no consiguen despegar o se estrellan, no voy a suicidarme. Volveré a casa, pero seré un hombre señalado durante el resto de mis días, lo sé", reflexionó en esa época.