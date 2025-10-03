Hong Kong ampliará la vigilancia con cámaras de reconocimiento facial impulsadas por IA. (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA QUALCOMM)

Hong Kong anunció este viernes que planea instalar decenas de miles de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial impulsado por inteligencia artificial, según informó el jefe de seguridad de la ciudad. La medida acerca más al territorio semiautónomo al modelo de China continental, donde el monitoreo de espacios públicos mediante tecnología avanzada es habitual.

La inteligencia artificial se está utilizando para monitorear multitudes y leer matrículas de vehículos, y esa misma tecnología “naturalmente se aplicará a las personas, como el seguimiento de un sospechoso criminal”, dijo Chris Tang, jefe de seguridad de Hong Kong, durante una comparecencia ante legisladores. “Eso es algo que debemos hacer”, afirmó, aunque reconoció que todavía se evalúan aspectos como la asignación de recursos y la selección de la tecnología, sin detallar un cronograma definido.

De acuerdo con la policía, el programa SmartView busca reforzar la seguridad nacional y mejorar la capacidad de prevención y detección del delito. Según cifras oficiales, desde su lanzamiento el año pasado, la iniciativa ha contribuido a resolver más de 400 casos y a la detención de 787 personas. La implementación del reconocimiento facial en tiempo real podría comenzar “tan pronto como a finales de este año”, informó en julio el South China Morning Post.

Actualmente, el centro financiero chino ya cuenta con casi 4.000 cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) desplegadas bajo un programa policial contra el crimen. Según documentos oficiales, esa cifra aumentará a 60.000 para 2028.

La medida se asemeja al sistema de vigilancia de China continental, donde el monitoreo de espacios públicos con tecnología avanzada es habitual. (Canva)

Debate internacional y preocupaciones

El uso de sistemas similares no se limita a Asia. En el Reino Unido también se han adoptado tecnologías de reconocimiento facial, aunque críticos sostienen que otorgan al gobierno un poder excesivo para invadir la privacidad. Otro de los riesgos señalados son las coincidencias erróneas, que pueden llevar a detenciones indebidas.

En contraste, la Unión Europea adoptó en 2023 una Ley de Inteligencia Artificial que prohíbe “el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios accesibles al público con fines de aplicación de la ley”, salvo excepciones.

En Hong Kong, el organismo de control de la privacidad se negó a aclarar si fue consultado en el diseño de la ampliación del programa. Para expertos, la falta de supervisión independiente es motivo de alerta.

Eric Lai, investigador senior del Georgetown Center for Asian Law, advirtió que “es cuestionable si el marco legal y regulatorio existente es suficiente para prevenir abusos de poder policial en el despliegue de tecnología de IA para vigilancia, o si los procesos de adquisición se llevan a cabo con la debida consideración de la debida diligencia en materia de derechos humanos”.

