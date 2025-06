Lacalle Pou criticó al gobierno de Orsi: “No sigue el rumbo que el país necesita”

Yamandú Orsi, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti (Camilo dos Santos/Presidencia Uruguay)

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y sus antecesores Luis Lacalle Pou (2020-2025) y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 19995-2000) son de distintos partidos políticos. Eso no les impidió viajar juntos en un taxi aéreo a Buenos Aires para recibir un premio otorgado a Uruguay por el Centro Ana Frank. Desde el exterior puede ser una imagen extraña, pero los encuentros entre líderes políticos de diferentes ideologías son habituales en Uruguay.

En su discurso, el presidente Orsi se encargó de recordar otros hechos similares. Cuando todavía era jefe de Estado, Lacalle Pou invitó a quien sería su sucesor a la cumbre del Mercosur en Montevideo. Antes, le había pedido a Sanguientti y a José Mujica que lo acompañaran a la asunción de Lula da Silva en Brasil. En 2019, el entonces presidente Tabaré Vázquez invitó al ganador de las elecciones, Lacalle Pou, a la asunción de Alberto Fernández en Argentina.

Estos gestos democráticos –el premio que otorgó el Centro Ana Frank a Uruguay destaca esta fortaleza del país– no impiden que haya críticas entre los dirigentes. De hecho, en una rueda de prensa, el ex presidente Lacalle Pou criticó la gestión de Orsi, que este mismo lunes cumplió 100 días.

Yamandú Orsi, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti (Camilo dos Santos/ Presidencia Uruguay)

Lacalle Pou señaló que “está claro” que con el gobierno de Orsi tienen “diferencias sobre la gestión y diferencias de encarar muchos temas del país”.

“A pesar de las diferencias, de los matices, de entender que este gobierno quizás no está siguiendo el rumbo que necesita nuestro país, hoy vinimos a acompañar a nuestro presidente”, expresó Lacalle Pou, en declaraciones consignadas por Canal 12.

“Acompañando nuestra democracia, y la democracia es justamente eso: pensamos distinto, opinamos distinto, discutimos, pero siempre respetando las distintas ideologías e ideas”, expresó el ex mandatario.

Al cerrar, Lacalle Pou subrayó que Uruguay “tiene una democracia en los disensos que es muy importante”.

Desde que dejó la Presidencia, no es habitual escuchar declaraciones públicas de Lacalle Pou. Sus apariciones han sido contadas y estuvieron concentradas en su participación en las elecciones regionales del país.

Jaime Olivos

El presidente Orsi, en tanto, respondió a las críticas que ha recibido desde la oposición. “Las vamos a recibir de todos lados y no me puedo asustar por eso. No me molesta, son formas de entender la realidad. Yo tengo un estilo de trabajo y el gobierno tiene una hoja de ruta que es la que tenemos”, señaló el actual presidente en una rueda de prensa.

El discurso de Orsi

La distinción para Uruguay responde a la segunda edición de los premios del Centro Ana Frank Argentina para América Latina. Orsi fue quien dio el discurso en representación de los tres mandatarios.

“En tiempos de intolerancia, guerra o extremismos, que hoy se valore de esta forma los derechos humanos, la paz y la convivencia sin duda es un faro de esperanza para todos”, expresó. Destacó que Uruguay construyó en base a una “acumulación positiva” a lo largo de la historia y aseguró que la ciudadanía necesita “gestos” como el que tuvieron los tres líderes políticos uruguayos.

Yamandú Orsi, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti (Camilo dos Santos/ Presidencia Uruguay)

“En esta clave republicana entendemos claramente que esa lógica de gobierno y oposición si se aplica bien es maravillosa. Oponerse, controlar, gobernar. Y si de gestos hablamos, para terminar, voy a contarles una infidencia. Es muy de uruguayo también compartir los espacios y compartir la palabra. Pero como de gestos se trata, quienes aquí me acompañan me dijeron: ‘De ninguna manera, el presidente sos tú. Y tú nos vas a representar a nosotros’. Este es un reconocimiento al pueblo uruguayo, a los partidos políticos de mi país y a quienes me antecedieron. A pesar de a veces ser gobierno y a veces ser oposición, sabemos que la clave es nuestra gente y la convivencia para ellos es la sabia que nos mueve”, cerró Orsi.