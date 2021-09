Cuál fue la terrible secuela del COVID por la que Maribel Guardia casi no pudo volver a actuar

Maribel se preocupó mucho por su situación (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Es bien sabido que a principios de año, Maribel Guardia enfermó de COVID-19. Y, aunque en ese entonces no dudó en compartir los difíciles momentos que atravesaron ella y su esposo, en esta ocasión reveló algunas secuelas que de haber sido permanentes tal vez hubieran afectado su futuro en la actuación.

Fue en el programa Ventaneando, donde la artista contó que uno de los problemas más complejos que experimentó después de contraer el virus, fue una disminución en su memoria.

“Fíjate que el Covid, no me afectó en eso, me afectó en otras cosas, porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada”, explicó.

Asimismo, ahondó que en su momento no acudió a ningún especialista para recibir una valoración más certera o un tratamiento en caso de que lo hubiera.

Su esposo también estuvo grave (Foto: Instagram @maribelguardia)

“No fui con nadie, la verdad. Me puse vitaminas, me metí una mamila de vitamina c. Cuando estaba con Covid me puse muchas vitaminas, muchas cosas. Mi marido si estuvo muy mal, casi se muere, fueron momentos de muchas angustias, también la tensión que vives, yo creo que si te afecta, pues a diferentes niveles… Pero gracias a Dios las cosas están muy bien, yo me siento mucho mejor de eso, por eso me encanta el teatro, tengo que memorizar y siempre me mantiene el cerebro al día”, sentenció Maribel Guardia.

Por otro lado, su esposo, Mario Chacón, tampoco se vio exento de las secuelas, ya que durante todo el tiempo que tuvo COVID-19, padeció de un hipo bastante complicado.

“Mira, a Marco le dio muy mal, pero él tuvo menos secuelas que yo, a él le salieron unas pelotas en el cuerpo, unas bolas y estando con él Covid le dio un hipo espantoso, un hipo para morirse porque no podía tomar medicamento, no podía comer, no podía tomar agua y ningún doctor se lo podía quitar. Hasta que encontramos una doctora, que tiene experiencia con el Covid y ella le dijo que era una secuela del Covid, entonces todo se le puso por la vena y realmente teníamos como un hospital en la casa”, ahondó Maribel.

En este sentido, cabe recordar que Maribel Guardia fue una de las afectadas por la enfermedad, sin embargo, como otros pocos actores decidió mantener en secreto su contagio, pero su situación se complicó, pues por la edad que tiene la actriz, ya forma parte del grupo de riesgo, al igual que su marido.

La actriz dijo estar mejor de salud (Foto: Instagram @maribelguardia)

Quien informó de su contagio fue la misma artista, y aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje de agradecimiento durante las fiestas de fin de año debido a que sobrevivió a la enfermedad.

Y es que, según relató la misma Maribel en su comentario, cuando la muestra le informó que había dado positivo al coronavirus, decidió ir inmediatamente a casa y guardar la cuarentena de forma exigente porque no quería contagiar a su esposo, sin embargo era muy tarde y los dos fueron víctimas de los terrible síntomas de la enfermedad.

“Hace poco tiempo me dio covid-19 y estuve muy mal (...) Escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable, primero me contagié yo y aunque me aislé, contagié a mi esposo quien estuvo muy mal”, compartió en ese entonces.

