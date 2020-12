Armada de Chile informó que barcos pesqueros chinos cruzaron hacia el Atlántico por el Estrecho de Magallanes

El buque de vigilancia chileno "Cabo Odger" de la Armada, vigiló el paso de 74 embarcaciones chinas que se encuentran frente a las costas de este país (Defensa Nacional / Chile)

Los primeros datos sobre la presencia de la flota china frente a las costas chilenas fueron advertidos por pescadores artesanales quienes dieron a conocer datos de avistamientos por parte de ciertos colegas de embarcaciones de pesca industrial chilena. En la oportunidad, representantes de gremios de pesca artesanal de las ciudades de Tocopilla y Tal Tal, ciudades porteñas del norte de Chile, comentaron a Infobae que habían recibido información respecto a la presencia de barcos invasores chinos en las costas del Pacífico, frente a sus playas.

Tras la publicación de sus testimonios, la Armada de Chile salió rápidamente a desmentir la información, declarando que la flota de pesqueros asiáticos aún se encontraba en aguas internacionales frente a las costas de Perú y Ecuador.

Barcos pesqueros chinos se aproximan a las costas del Pacífico y Atlántico para extraer especies marinas, especialmente el calamar

La actualización cambió a sólo dos semanas del desmentido. El pasado 23 de noviembre, un comandante de un escuadrón de fiscalización de la Armada dio cuenta de la presencia de dos buques chinos dedicados a la extracción de calamar, que cruzaban, en ese momento, por la Zona Económica Exclusiva de Chile, con rumbo al sur.

En la entrevista proporcionada por el comandante de la Armada de Chile, Andrés Gallegos a medios locales, dio detalles del contacto con los barcos asiáticos. “Yo no aprecié a nadie. Por lo menos en lo que se ve en los registros, no se apreció a nadie en cubierta. No estaban en ningún tipo de faena. En general los buques tienen radares que van vigilando en caso de que se acerque otra embarcación, por seguridad. No necesariamente el que no haya gente en cubierta es anormal. La gente, me imagino, habrá ido cubriendo la navegación, pero si no están en ningún tipo de faenas, no tiene por qué haber gente en cubierta”, declaró.

Tras casi diez días, una nueva información oficial emanada de la Armada de Chile, da cuenta de la presencia de 430 naves, de ellas, dos ya cruzaron a territorio Atlántico, vía Estrecho de Magallanes, otras dos naves cursan rumbo frente a las costas del sur de Chile y 74 fueron fiscalizadas por personal de la rama marina de las Fuerzas Armadas de Chile.

Según el último informe, proporcionado por la institución, puesto en manos de algunos medios locales, el hallazgo se produjo en medio de rondas de fiscalización dispuestas en el área de responsabilidad de búsqueda y salvamento (SAR) asignada a este país. Así, el pasado lunes 30 de noviembre, día en el cual un avión y el buque “Cabo Odger” recorrieron la zona para realizar operaciones de vigilancia, recorrieron las costas frente a las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, donde se encuentra la flota de más de setenta embarcaciones chinas. La información, entonces, coincide con la denuncia hecha por los pesqueros industriales chilenos, y difundida por los artesanales del norte de Chile.

La descripción de la Armada, se refiere a 74 naves situadas en las regiones del norte, confirmando que el barco más próximo fiscalizado se encuentra a a 300 millas náuticas de Arica, equivalente a 556 kilómetros, aproximadamente .

En un comunicado emitido por la fuerza naval chilena, se describe: “El operativo, aprovechando la polivalencia de los medios de la institución, se concretó con el fin de fiscalizar la actividad pesquera que se realiza en alta mar en nuestra zona de responsabilidad SAR, contribuyendo que hace el Estado de Chile para cumplir con la normativa y tratados internacionales vigentes, con los compromisos regionales adoptados y resguardo de los recursos migratorios que se presentan en aguas de jurisdicción nacional”, describe.

Con la difusión de la información emanada por el organismo militar chileno, el encargado del resguardo de los recursos naturales, además de de la fiscalización del cumplimiento de los tratados internacionales sobre tránsito y explotación de los recursos marinos, se confirma la presencia de los barcos pesqueros. Esta vez, además, se precisa, que la flota pesquera china que opera en el Pacífico Sudamericano está compuesta por 410 naves de pesca y 14 de apoyo logístico. De este grupo se han descolgado cuatro naves, dos de las cuales ya cruzaron al Atlántico por el Estrecho de Magallanes, rumbo a costas argentinas y cuyo paso fue monitoreado por la Armada chilena. Otras dos embarcaciones, navegaban este jueves, con igual rumbo frente a Los Ángeles, en la región del Biobío, ubicado a 450 kilómetros al sur de Santiago, la capital.

