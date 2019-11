En diálogo con Infobae, una de sus victimas contó que al día de hoy tiene pesadillas con los abusos y el trauma la lleva a cortarse a sí misma. “A veces dejaba la luz prendida y yo me quedaba mirando la pared, sin moverme. Cuando me tocó la primera vez me miró muy de cerca, me puso el dedo en la boca, como diciéndome que no la abriera. Dijo que me iban a expulsar a mí y a mi hermana si decía algo”, expresó.