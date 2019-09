“La agencia está haciendo todo lo posible por re-agendarlo y estamos viendo qué tan posible sea mañana, pasado o no sé yo no se los puedo decir. Hoy está cancelado el concierto, no nos da tiempo, no hay técnicamente la forma de hacerlo llegar. Primero ante el incumplimiento de José Tajonar Andere con nosotros y con los proveedores. Esto provocó que en lugar que el plan de vuelo dijera Mérida a Zacatecas, se desvió para Los Ángeles”, explicó.