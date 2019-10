"El mundo estaba intelectualmente preparado para el cristianismo. Estaba esperando a Dios", afirma el historiador británico Paul Johnson, en La historia del cristianismo [PRH 2017]. ¿Qué significa esto exactamente? La llegada de Jesús y su predicación no fueron acontecimientos tan disruptivos como puede parecer a primera vista. Muchos autores han descrito el clima apocalíptico que se vivía en la Palestina bíblica. Jesús no fue el único predicador desafiante del orden, no fue el único en abogar por una refundación de la fe, pero algo había de diferente en su mensaje; algo sucedió que llevó a la ruptura total con el tronco judaico y al surgimiento de una nueva religión.