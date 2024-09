Las familias de las víctimas del colapso del puente de Baltimore pidieron que el propietario del barco pague

Presentaciones judiciales revelan historias personales de las víctimas de la tragedia marítima. (AP/Mike Pesoli)

Las familias de los seis hombres fallecidos cuando el buque portacontenedores Dali chocó y derrumbó el puente Francis Scott Key de Baltimore, así como los dos hombres que estaban en el puente y sobrevivieron, pidieron el viernes a un juez federal que obligue al propietario de la nave a pagar daños y perjuicios, alegando en nuevos documentos judiciales que el costoso desastre marítimo era completamente evitable.

Las ocho presentaciones judiciales, realizadas en nombre de cada miembro del equipo de construcción que estaba realizando trabajos en la carretera del puente cuando el Dali chocó contra este en marzo, se presentaron en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Maryland como parte de un caso legal iniciado por el propietario del barco Dali, Grace Ocean Private Limited, y su operador, Synergy Marine Pte Ltd., quienes buscan limitar los daños que las empresas tendrán que pagar a 43,6 millones de dólares.

Los abogados de la familia de una de las víctimas escribieron en documentos judiciales que el monto era equivalente a decir que las empresas “no deben nada por las vidas que destruyeron”.

“No permitiremos que corporaciones multimillonarias antepongan las ganancias a la seguridad”, dijeron los abogados de las víctimas y las familias en una declaración conjunta anunciando las presentaciones judiciales. “Estas familias merecen justicia y no dejaremos piedra sin mover en nuestros esfuerzos para ayudar a estos miembros de la familia en su búsqueda por asegurarse de que ninguna otra familia pierda a sus seres queridos de una manera tan innecesaria y trágica”.

La declaración dijo que las familias están buscando daños y perjuicios por muerte injusta, supervivencia, lesiones personales y punitivos, pero no detalló una cantidad específica.

Las reclamaciones vienen antes de una fecha límite del martes para que las partes involucradas se opongan a la solicitud del propietario de un límite de daños y a raíz de una presentación similar del Departamento de Justicia.

Los abogados del gobierno alegaron que el propietario y el operador del Dali recortaron gastos durante las reparaciones del barco, no entrenaron a la tripulación y permitieron a sabiendas de que una embarcación peligrosa y no apta para navegar estuviera en el agua. Los abogados pidieron al tribunal que requiriera a las empresas reembolsar al gobierno federal 100 millones de dólares en costos de limpieza, además de imponer daños punitivos no especificados para disuadir prácticas temerarias en el futuro, un movimiento raro en litigios civiles federales.

El gobierno de EE. UU. solicita 100 millones de dólares en costos de limpieza y daños punitivos. (REUTERS/Nathan Howard)

William Murphy, cuyo bufete de abogados representa a una de las personas en el Key Bridge que sobrevivió al colapso, calificó la presentación del gobierno como “sin precedentes” y dijo que las acusaciones de negligencia “conmocionaron” a su equipo legal.

“La gente simplemente no hizo su trabajo”, dijo Murphy. “Si lo que dijo el gobierno es cierto, eso hace que nuestro caso sea mucho más fácil”, añadió.

Darrell Wilson, un portavoz de Grace Ocean y Synergy Marine, dijo que las presentaciones de las familias de las víctimas eran “esperadas” y la empresa no tenía comentarios sobre los méritos de sus reclamaciones.

En cada una de las presentaciones del viernes, los abogados describieron el devastador impacto que el colapso ha tenido en aquellos que sobrevivieron y en las familias de los que murieron, detallando desgarradores aspectos personales de sus vidas.

Padre de cuatro hijos, Alejandro Hernández Fuentes, había emigrado a Estados Unidos desde México. Él y su esposa, Mariela Hernández, habían “soñado con darles a sus hijos un futuro brillante” y un hogar “estable” con dos padres, “que ellos mismos no tuvieron en su infancia,” según la presentación judicial. La pareja había logrado ese sueño, escribieron sus abogados, antes de que fuera “destruido” el 26 de marzo, cuando Hernández Fuentes fue asesinado.

Jose Mynor Lopez, cuyo cuerpo fue el último recuperado del río Patapsco el 7 de mayo, había emigrado de Guatemala hace 17 años pero aún enviaba dinero a su madre allí cada dos semanas. En la presentación judicial, ella, sus dos hijos adultos y las madres de sus dos hijos menores dijeron que su muerte dejó un vacío tanto emocional como financiero en sus vidas.

Maynor Yasir Suazo Sandoval, de 38 años, era un “esposo, padre e hijo amoroso cuya presencia dejó un impacto duradero en su familia, amigos y comunidad,” según la presentación judicial de su familia. Vivió una “vida profundamente arraigada en la fe, el amor y el servicio a los demás,” y utilizó sus ganancias en Estados Unidos para ayudar a las personas en su ciudad natal de Azacualpa, Honduras, a pagar por atención médica, mientras también patrocinaba una liga de fútbol juvenil. Se casó con Bertalia Verenice Martinez Funez en 2019, y la pareja tuvo una hija. Los dos “trágicamente viven con un vacío constante” desde el accidente, decía la presentación judicial.

Miguel Ángel Luna y su esposa, María del Carmen Castellón Quintana, estaban preparando llevar los platillos salvadoreños que ella preparaba en su camión de comida a un restaurante permanente, según la presentación judicial de su familia. La pareja llevaba 14 años junta. Sus cuatro hijos dijeron en la presentación judicial que extrañan los consejos, intelecto, ética de trabajo y apoyo de su padre para ellos y sus nietos.

Los abogados destacan que las empresas priorizaron ganancias sobre la seguridad, provocando el colapso. (EFE/ Michael Reynolds)

Nacido en Guatemala, Dorlian Ronial Castillo Cabrera llegó a Estados Unidos a los 20 años para ganar dinero para su familia en casa, según la presentación judicial de su familia. “El sueño de Dorlian era obtener el estatus legal y algún día traer a sus padres para que vivieran con él en Baltimore,” decía la presentación judicial. “Cuando el Dali colisionó con el puente Francis Scott Key, la vida de Dorlian - y esos sueños - se perdieron para siempre.”

Los padres de Carlos Daniel Hernández Estrella, Emilio Hernández Salgado y Lucía Estrella Zambrano, dijeron en las presentaciones judiciales que sienten la pérdida de su hijo cada día y admiraban la ética de trabajo y el sentido del humor de su hijo. Hernández Estrella visitaba a su padre en la playa y jugaban juntos al fútbol, decía la presentación.

Las presentaciones también ofrecieron algunos detalles nuevos sobre cómo los que estaban en el puente lograron sobrevivir.

El único miembro del equipo de construcción que no trabajaba para Brawner Builders, Damon Davis estaba empleado por el subcontratista Eborn Enterprises como inspector para supervisar el trabajo de reparación que se estaba haciendo en la carretera del puente. Sus abogados dijeron en una entrevista que escapó por poco del colapso, corriendo fuera del puente después de sentir que temblaba cuando el Dali chocó con una de sus vigas de soporte. Saltó a un lugar seguro mientras la carretera caía al río abajo, dijeron sus abogados.

Julio Cervantes Suárez trabajaba para Brawner Builders junto a su sobrino y su cuñado, ambos fallecidos cuando el puente colapsó. El camión en el que estaba sentado se hundió en las aguas heladas, llegando hasta su cabeza, pero logró escapar por la ventana de la puerta delantera y se aferró a la caja del camión, según documentos judiciales. Aunque no sabía nadar, logró vadear hasta un pilar de concreto cercano y fue rescatado - sufriendo lesiones físicas y emocionales, incluyendo hipotermia, según una presentación.

Hace meses, la ciudad de Baltimore y una empresa de la región fueron los primeros en presentar impugnaciones contra los intentos del propietario y el operador del Dali de limitar su responsabilidad monetaria. Se espera que el estado de Maryland presente argumentos similares en el tribunal contra el límite solicitado antes de la fecha límite de la próxima semana.

(*) The Washington Post