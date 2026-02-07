Hallaron a la pitón más larga del mundo en Indonesia y su historia sorprende a la ciencia y al turismo local

La pitón reticulada Ibu Baron fue reconocida como la serpiente silvestre más larga del mundo con 7,22 metros de longitud en Indonesia (Créditos: Guinness World Records)

Una pitón reticulada encontrada en la región de Maros, en la isla de Sulawesi, Indonesia, fue reconocida por Guinness World Records como la serpiente silvestre más larga medida oficialmente.

El ejemplar, una hembra llamada Ibu Baron, alcanzó una longitud de 7,22 metros, según la certificación realizada el 18 de enero y confirmada por Guinness World Records.

Una medición oficial y un registro histórico

Su tamaño es tal que, extendida, iguala el ancho de una arco de fútbol reglamentario. La medición oficial se efectuó con una cinta métrica especial, supervisada por conservacionistas y técnicos.

Aunque bajo anestesia podría haberse registrado una longitud mayor, Guinness World Records solo acepta cifras en estado natural, para evitar riesgos innecesarios.

El rescate y documentación de Ibu Baron estuvieron a cargo del conservacionista local Budi Purwanto, con la colaboración del guía de vida silvestre y manejador de serpientes Diaz Nugraha y el explorador y fotógrafo de naturaleza Radu Frentiu.

El registro oficial de Ibu Baron en Sulawesi contó con la colaboración de expertos en conservación, manejo de reptiles y fotografía de naturaleza (Créditos: Guinness World Records)

Los tres actuaron tras recibir reportes sobre la presencia de una pitón excepcionalmente grande en la zona a finales de 2025. Purwanto intervino rápidamente para garantizar la seguridad del animal; Nugraha y Frentiu viajaron especialmente para acreditar la medición y la documentación científica.

Ibu Baron pesó 96,5 kilos al momento del registro, utilizando una báscula adaptada para grandes volúmenes, normalmente empleada para arroz.

Según los responsables, la serpiente no había consumido recientemente una gran cantidad de alimento natural, por lo que su peso máximo podría superar los 100 kilos después de una comida abundante.

Actualmente, permanece bajo el cuidado de Purwanto en instalaciones acondicionadas junto a otras serpientes rescatadas, lo cual protege tanto a los animales como a los habitantes del entorno.

Riesgos, amenazas y conservación

En el sudeste asiático, la relación entre grandes serpientes y comunidades humanas es histórica. Ejemplares de gran tamaño como Ibu Baron son percibidos como un peligro para ganado, mascotas e incluso niños pequeños. Por este motivo, suelen ser exterminados al aproximarse a zonas habitadas.

Diaz Nugraha explicó a Guinness World Records que la reducción del hábitat y la disminución de presas naturales —como cerdos salvajes y ganado anoa— incrementó estos encuentros. Por ello, propone leyes más estrictas para proteger a ambos: serpientes y bosques.

La medición de la serpiente, realizada con métodos estrictos y bajo supervisión, iguala el ancho de un arco de fútbol profesional (Créditos: Guinness World Records)

El tráfico ilegal representa una amenaza adicional. Las pitones reticuladas son muy demandadas en el mercado internacional de animales exóticos, lo que agrava su situación en la naturaleza. Guinness World Records advierte que la presión del comercio internacional intensifica los riesgos para la especie y destaca la necesidad de acciones urgentes para frenar su captura.

Si bien las pitones reticuladas tienen el récord de longitud, otras especies como la anaconda verde de Sudamérica pueden alcanzar o superar este peso en ejemplares de gran tamaño, especialmente hembras. Los registros históricos de serpientes gigantes suelen carecer de pruebas fiables.

Algunos reportes, como el de una pitón de 10 metros en Sulawesi en 1912, no cuentan con documentación verificable. Casos más recientes, como el de una pitón hallada en Malasia en 2016, mencionan longitudes superiores a siete metros y medio, pero no existe medición oficial ni el animal sobrevivió mucho tiempo tras el hallazgo.

El peso de Ibu Baron alcanzó los 96,5 kilos, aunque podría superar los 100 kilos después de una alimentación abundante en estado natural (Créditos: Guinness World Records)

Guinness World Records establece una clara diferencia entre los relatos anecdóticos y los registros científicos. Sostiene que la mayoría de los ejemplares fuera de lo común mueren poco después de ser encontrados en la naturaleza. En cautiverio, la esperanza de vida y crecimiento son mayores, como lo muestra el caso de “Medusa”, una pitón reticulada que alcanzó 7,67 metros en Estados Unidos bajo cuidado humano.

Un símbolo para la biodiversidad y el ecoturismo

Estas enormes serpientes cumplen un papel clave en su ecosistema. Frentiu resalta que su fuerza es capaz de dominar presas del tamaño de una vaca y contribuyen al equilibrio ecológico. La certificación de Ibu Baron abre la discusión sobre el valor de estos grandes reptiles como parte de la biodiversidad y el patrimonio natural de Indonesia, según destaca Guinness World Records.

El reconocimiento de Ibu Baron puede influir en la percepción de las pitones a nivel local, fomentando propuestas de ecoturismo y opciones sostenibles que beneficien tanto a las comunidades como a la fauna. De este modo, estas especies podrían convertirse en símbolo de las islas y en un atractivo para quienes buscan experiencias de observación de vida silvestre en su entorno natural..