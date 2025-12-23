El truco para no perderse con Google Maps cuando se va a pie que se volvió tendencia en las redes

Una joven compartió un truco para no perderte con Google Maps cuando vas a pie y se volvió viral

Una joven revolucionó las redes sociales al compartir un sencillo truco que promete eliminar las dudas al usar Google Maps mientras se camina por la ciudad. El video, subido a la plataforma X (antes conocida como Twitter) por el usuario Pasiones Ocultas (@LatidosDePasion), rápidamente captó la atención de miles de personas que se sintieron identificadas con el problema de no saber en qué dirección avanzar cuando se utiliza la app en modo peatón.

El clip comienza con la joven presentando su consejo de forma directa: “Les comparto un truco facilísimo para no perderte con Google Maps”.

Explicación paso a paso del truco compartido por la joven

La situación planteada es común para cualquier usuario que se enfrenta a calles desconocidas: se introduce una dirección en Google Maps, se inicia la ruta a pie y, al comenzar a caminar, surge la incertidumbre sobre si realmente se avanza hacia el destino o en sentido contrario. Para resolver este inconveniente, la protagonista del video ofrece una secuencia de pasos clara y accesible para cualquier persona con un teléfono inteligente.

El primer paso es abrir Google Maps y colocar la dirección a la que se desea llegar caminando. Una vez seleccionada la ruta, la joven indica que se debe tocar el icono correspondiente a Street View, una función muchas veces pasada por alto por los usuarios habituales de la aplicación. Luego, con el móvil en la mano, basta con levantar el dispositivo para que aparezca una flecha en la pantalla. Esta flecha señala con precisión la dirección en la que se debe avanzar, eliminando cualquier margen de error en la orientación. Según la joven, el truco permite llegar al destino sin dar vueltas innecesarias, como ejemplifica su experiencia en Barcelona buscando una dirección puntual.

La claridad de la explicación y la practicidad del recurso generado por Google Maps han sido aspectos destacados en la reacción de los usuarios. La joven concluye su intervención invitando a quienes encuentren útil el consejo a seguirla para más trucos relacionados con viajes.

Repercusión del video en redes sociales y reacciones de los usuarios

La publicación del video no tardó en viralizarse, sumando más de 80 mil reproducciones en apenas unos días. La repercusión se expresó tanto en la cantidad de visualizaciones como en la interacción directa con la publicación: más de 1.300 usuarios marcaron “me gusta” y los comentarios superaron el centenar.

Entre las respuestas, abundan testimonios de personas que desconocían la existencia de esta función en Google Maps y agradecen la utilidad del truco. Ejemplos de comentarios incluyen: “Excelente, no lo sabía. ¡Gracias! Me perdía siempre”, “Es genial” y “No sabía de la existencia de ese botón. Muchas gracias”.