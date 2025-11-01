Una pregunta simple descolocó a una joven y desató el debate sobre la creatividad en las redes

Una captura de pantalla bastó para encender las redes: una charla simple, una respuesta ingeniosa y la prueba de que la viralidad muchas veces nace de lo cotidiano (Crédito: Freepik)

Una simple captura de pantalla publicada en X (antes Twitter) logró captar la atención de miles de usuarios y desató un animado debate sobre la creatividad y el humor en las redes sociales. El episodio, que se viralizó en cuestión de horas, comenzó cuando una joven compartió la imagen de una conversación que mantuvo con un chico a través de Instagram.

El intercambio que originó la viralidad tuvo lugar cuando la joven subió una selfie a sus historias de Instagram. Un joven, al ver la imagen, le envió un mensaje directo con la frase: “¿Y esa onda?”.

En vez de seguir el tono insinuante, la joven optó por una respuesta breve y directa: “¿Qué onda?”. Ante esta contestación inesperada, el joven respondió con ingenio: “Todo bien, ¿y vos?”.

Una simple historia en Instagram y una respuesta inesperada bastaron para convertir un intercambio cotidiano en el nuevo ejemplo viral de ingenio y naturalidad en las redes (X: @cocowithri)

La joven acompañó la captura de la conversación con el comentario: “Me trolearon”, lo que añadió un matiz humorístico a la publicación y atrajo la atención de la comunidad digital.

La reacción en X fue inmediata. La publicación acumuló miles de “me gusta” y comentarios, y muchos usuarios elogiaron la rapidez mental del joven para sortear la situación y evitar quedar en desventaja.

“Lo agrego al libro de jugadas”, “Tenés que cerrar el estadio. Los genios hacen eso”, “Me quedé loco”, “Tiro la magia y encajó gol”, “Caíste ante el truco más viejo del libro”, “Está buena esa, me la apunto” y “La voy a usar, gracias”, son algunos de los mensajes.