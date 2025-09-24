Virales

Perdió a su peluquero de años y realizó un posteo desesperado en las redes: “Estoy devastado”

Un joven compartió su reacción al descubrir que su barbero de confianza emigró a Punta Cana, y generó un debate viral sobre la importancia de estos lazos y la dificultad de reemplazarlos

Por Nazareno Rosen

La historia de Tobías y su peluquero Facu se vuelve viral tras una emotiva despedida (Freepik)

El vínculo entre un cliente y su peluquero puede convertirse en una relación que trasciende lo meramente funcional. Así lo evidenció el caso de Tobías, un joven que se volvió viral tras compartir en redes sociales el desconcierto que vivió al intentar sacar un turno con Facu, su peluquero de confianza durante ocho años, y descubrir que este ya no estaba en el país. El episodio, más allá de lo anecdótico, abrió un inesperado debate sobre la importancia de estos lazos en la vida cotidiana y la reacción que puede generar su ruptura en la comunidad digital.

Tobías se encontraba listo para coordinar un nuevo turno con Facu en la barbería que frecuentaba. Sin embargo, al contactarse con el local recibió una respuesta tan sorpresiva como desilusionante: “Facu ya hace un mes que no está trabajando más con nosotros. Le salió una oportunidad de trabajo en Punta Cana y se fue”, le informaron desde el negocio. El mensaje no solo explicó la ausencia del peluquero, sino que marcó el fin de una relación profesional sostenida durante años.

La reacción de Tobías no tardó en llegar a las redes sociales. Decidió compartir la captura de pantalla de la conversación en la plataforma X (antes Twitter), acompañándola con el texto “8 años de relación. Estoy devastado”. En pocas horas, el posteo acumuló más de 81 mil “me gusta”, superó los 1.700 reposteos y recibió más de 200 comentarios y citas. Rápidamente, la anécdota personal de Tobías trascendió su historia individual y se transformó en un fenómeno viral.

La reacción en redes sociales
La reacción en redes sociales destaca la importancia de la confianza en el vínculo con el peluquero

La viralización del caso desató un debate inesperado y puso en primer plano una temática con la que muchos usuarios se sintieron identificados: el fuerte vínculo que se puede desarrollar entre una persona y su peluquero o barbero de confianza. Numerosas respuestas y relatos similares inundaron la publicación. Entre los comentarios más destacados, algunos señalaban: “Es comparable con que te deje tu novia”, reflejando la dimensión emocional que puede alcanzar el quiebre de este tipo de relación profesional. Otro usuario relató: “Yo desde los 6 años que me corto el pelo con el mismo peluquero y cuando se jubiló no quise saber nada más y me empecé a cortar el pelo yo mismo, te entiendo,” sumando otra arista a la conversación sobre la dificultad de reemplazar a un profesional en quien se ha depositado confianza durante tanto tiempo.

Los usuarios aprovecharon la publicación para reflexionar sobre la fidelidad a una barbería o peluquero específico, demostrando que estos vínculos pueden ser tan sólidos y significativos como otros aspectos de la vida cotidiana. Para muchos, el hecho de cambiar de peluquero implica no solo alterar una rutina, sino también dejar atrás años de confianza construida, charlas y hasta una complicidad difícil de replicar.

La historia de Tobías y Facu dejó en evidencia que, para muchos hombres, el vínculo con su peluquero va mucho más allá de lo superficial y que su ruptura puede sentirse como una verdadera pérdida, reconocida y compartida en la comunidad digital.

