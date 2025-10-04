Se fue a España en busca de trabajo, volvió meses después y el emotivo reencuentro con su abuela se volvió viral

El video se volvió viral en TikTok (@gianlucapugliesee)

Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de un momento inolvidable. Gianluca Pugliese, conocido como @gianlucapugliesee, compartió en TikTok el reencuentro con su familia tras varios meses en España. El video muestra cómo primero sorprende a su mamá, a quien llama para que salga a la puerta de su casa. Sin embargo, lo más esperado llegaría después: el abrazo con su abuela, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos del clip.

Apenas lo vio, la mujer no pudo contener las lágrimas y dijo: “Qué suerte que Dios me permitió verte”. Entre sollozos, agregó: “Te extrañé tanto”.

Asimismo, cuando Gianluca le preguntó cómo se sentía, la respuesta fue aún más conmovedora: “Extrañándote. Pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte”.

El video, que en pocas horas superó el millón de reproducciones y más de 145.000 “me gusta”, se convirtió en tendencia en TikTok e Instagram. La escena, cargada de ternura y nostalgia, generó una ola de comentarios de usuarios que celebraron la vuelta del joven y la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos.

Muchos recordaron el viral que protagonizó en abril, cuando se despidió de su abuela antes de viajar a España en busca de nuevas oportunidades. Ese primer video superó los 115 millones de visualizaciones y posicionó a Gianluca como uno de los protagonistas de los momentos más emotivos de las redes sociales argentinas en 2024.

La despedida que conmovió al país

En el clip de abril, Gianluca anunciaba con voz entrecortada su partida: “El domingo me voy a España, a trabajar muchos meses, a hacer plata”. La reacción de su abuela no tardó en emocionar a todos: “Espero volver a verte, si Dios me da vida”, le respondió, dejando en claro el dolor de la separación.

Un joven le cuenta a su abuela que se irá del país y emociona a las redes

La escena incluyó lágrimas, promesas de cuidado y un abrazo que millones describieron como una muestra de amor incondicional. “El único que me cuida bien sos vos”, le dijo la mujer en aquella despedida, palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva de quienes vieron el video.

La historia de Gianluca despertó miles de mensajes de apoyo en redes sociales. En abril, muchos seguidores incluso le pedían que no se fuera: “No te vayas Gianluca, te hacemos influencer, tu abuelita te necesita”, fue uno de los comentarios más repetidos. Otros ofrecieron ayuda económica con tal de que permaneciera en Argentina: “Les mando plata, pero quedate”.

En esta nueva etapa, los mensajes se tiñeron de alegría y alivio. “Qué sea la última vez que te vas y me dejas la abuelita linda y la mamá sola eh”, escribió una usuaria. Otro comentario destacó: “Lloré con la despedida, ahora vengo a llorar con el reencuentro”.

El reencuentro entre Gianluca y su abuela no solo emocionó a quienes lo siguen en redes sociales, sino que también reabrió el debate sobre el valor de la familia y el impacto que tienen las despedidas migratorias.