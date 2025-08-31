“Y un día se terminó la suscripción”: un joven anunció el final de su relación con humor y su publicación se viralizó

La foto minimalista y la frase “se terminó la suscripción” desataron una ola de comentarios ingeniosos en X (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una imagen sencilla, un mate y una frase ingeniosa bastaron para que Lea (@Aguiwrre) transformara el final de su relación sentimental en un fenómeno viral en X. Su publicación, en la que aparece recostado en el suelo de su vivienda casi vacía, acompañada del mensaje “Y un día se terminó la suscripción". El humor con el que abordó la ruptura no solo captó la atención de la comunidad digital, sino que también motivó una ola de comentarios y muestras de empatía en la red social.

La foto compartida por Lea muestra un ambiente despojado de muebles, lo que refuerza el tono irónico de la frase elegida para anunciar el final de la convivencia. La elección de palabras, aludiendo a la “suscripción” como metáfora de la relación, permitió a Lea abordar una situación personal difícil desde la creatividad y el humor.

Con humor y mate en mano, Lea retrató el final de su relación con una frase que rápidamente conquistó a millones en X (@Aguiwrre)

Cinco meses antes, el 31 de marzo, Lea había celebrado en X la alegría de compartir la vida en pareja. En aquel mensaje, escribió: “Qué lindo es convivir, es como tener la vida con suscripción premium. O sea, imagínate llegar a tu casa y que esté la persona que más amas en el mundo ahí esperándote”. La diferencia entre ambos tuits evidencia el cambio en su situación personal, aunque el tono humorístico se mantuvo como un sello distintivo.

La publicación ha superado los 2,9 millones de visualizaciones y ha generado miles de reacciones. Asimismo, la comunidad de X respondió con ingenio y solidaridad.

El contraste entre su antiguo mensaje sobre la “suscripción premium” y la reciente publicación despertó miles de reacciones irónicas (X: @Aguiwrre)

Un usuario comentó: “Si te entraban a robar en casa te quedaban más cosas”, a lo que Lea replicó: “Cuando mando un audio mis amigos me dicen que salga del baño jajaja Un eco por falta de muebles”. Otro participante, identificándose con la experiencia, aconsejó: “Viví esta situación hace poco y no recomiendo, tengan actualizado el método de pago así no pierden la suscripción”. El propio protagonista continuó la broma: “Estaba así pero me rechazó la tarjeta jajaja”.

La historia de Lea ilustra cómo el ingenio y el sentido del humor pueden transformar una experiencia dolorosa en un episodio compartido y celebrado por miles de personas en redes sociales.