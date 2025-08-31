Virales

“Y un día se terminó la suscripción”: un joven anunció el final de su relación con humor y su publicación se viralizó

La frase, acompañada de una particular foto, desató miles de reacciones irónicas y convirtió la anécdota en un fenómeno en redes sociales

Guardar
La foto minimalista y la
La foto minimalista y la frase “se terminó la suscripción” desataron una ola de comentarios ingeniosos en X (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una imagen sencilla, un mate y una frase ingeniosa bastaron para que Lea (@Aguiwrre) transformara el final de su relación sentimental en un fenómeno viral en X. Su publicación, en la que aparece recostado en el suelo de su vivienda casi vacía, acompañada del mensaje “Y un día se terminó la suscripción". El humor con el que abordó la ruptura no solo captó la atención de la comunidad digital, sino que también motivó una ola de comentarios y muestras de empatía en la red social.

La foto compartida por Lea muestra un ambiente despojado de muebles, lo que refuerza el tono irónico de la frase elegida para anunciar el final de la convivencia. La elección de palabras, aludiendo a la “suscripción” como metáfora de la relación, permitió a Lea abordar una situación personal difícil desde la creatividad y el humor.

Con humor y mate en
Con humor y mate en mano, Lea retrató el final de su relación con una frase que rápidamente conquistó a millones en X (@Aguiwrre)

Cinco meses antes, el 31 de marzo, Lea había celebrado en X la alegría de compartir la vida en pareja. En aquel mensaje, escribió: “Qué lindo es convivir, es como tener la vida con suscripción premium. O sea, imagínate llegar a tu casa y que esté la persona que más amas en el mundo ahí esperándote”. La diferencia entre ambos tuits evidencia el cambio en su situación personal, aunque el tono humorístico se mantuvo como un sello distintivo.

La publicación ha superado los 2,9 millones de visualizaciones y ha generado miles de reacciones. Asimismo, la comunidad de X respondió con ingenio y solidaridad.

El contraste entre su antiguo
El contraste entre su antiguo mensaje sobre la “suscripción premium” y la reciente publicación despertó miles de reacciones irónicas (X: @Aguiwrre)

Un usuario comentó: “Si te entraban a robar en casa te quedaban más cosas”, a lo que Lea replicó: “Cuando mando un audio mis amigos me dicen que salga del baño jajaja Un eco por falta de muebles”. Otro participante, identificándose con la experiencia, aconsejó: “Viví esta situación hace poco y no recomiendo, tengan actualizado el método de pago así no pierden la suscripción”. El propio protagonista continuó la broma: “Estaba así pero me rechazó la tarjeta jajaja”.

La historia de Lea ilustra cómo el ingenio y el sentido del humor pueden transformar una experiencia dolorosa en un episodio compartido y celebrado por miles de personas en redes sociales.

Temas Relacionados

Ruptura sentimentalHumor en redes socialesXViralViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una encuesta viral para organizar una cena refleja las excusas más comunes entre amigos

La creatividad de los usuarios quedó reflejada en respuestas que ironizan sobre la indecisión y las excusas habituales para concretar planes grupales

Una encuesta viral para organizar

Turistas alquilaron un departamento con “vistas al mar” pero se encontraron con una obra en construcción

El grupo de viajeros decidió reírse de la situación y compartió el momento en TikTok, donde el video rápidamente se viralizó con miles de comentarios irónicos sobre los anuncios de alojamientos turísticos

Turistas alquilaron un departamento con

La insólita conversación entre un joven y un carpintero que se volvió viral: “Prefiero no hacerla”

Un pedido derivó en un intercambio tan inesperado como divertido, que generó miles de reacciones y abrió debate sobre la franqueza en el trabajo

La insólita conversación entre un

Polémica en restaurante de Ibiza: un cargo de servicio en la cuenta genera indignación entre comensales

La experiencia de dos mujeres en una cena costosa puso en evidencia la importancia de conocer los conceptos facturados

Polémica en restaurante de Ibiza:

“El paso de la araña”: cómo un baile en una boda se transformó en un fenómeno viral con su propio tutorial

Su popularidad fue tal que la creadora decidió compartir los detalles en su cuenta de TikTok

“El paso de la araña”:
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio del escándalo de

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: votó el candidato peronista Martín Ascúa y pidió “que la gente participe para cambiar la historia” de la provincia

Los 10 autos 0km más vendidos de agosto: un mercado fragmentado y $43 millones de precio promedio

La industria de videojuegos generará USD 1.780 millones este año en Argentina

Presunto asesino serial: qué se sabe a un mes del hallazgo de la casa del horror en Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
Lucrecia Martel presenta la voz

Lucrecia Martel presenta la voz de indígenas argentinos en el Festival de Venecia

Alianza naval contra Rusia: el Reino Unido venderá a Noruega fragatas por 11.550 millones de euros

Murió Maria Koltakova, la veterana de la II Guerra Mundial que batió 16 récords Guinness: tenía 104 años

Descarriló un tren en Egipto: al menos tres muertos y más de 100 heridos

Ucrania llora a Andriy Parubiy y culpa al Kremlin por su asesinato: “Está claro que fue ordenado por Rusia”

TELESHOW
Gustavo Conti recordó con tristeza

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”