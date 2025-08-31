Una encuesta viral para organizar una cena refleja las excusas más comunes entre amigos

La encuesta generó miles de respuestas creativas, mostrando con humor la dificultad de coordinar planes en grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para organizar una simple cena entre amigos se ha convertido en el centro de una conversación viral en la red social X (antes Twitter), impulsada por una encuesta humorística publicada por Karla Canseco (@karlasnotess).

La propuesta, que retrata con ironía las excusas y obstáculos habituales para concretar planes en grupo, ha superado los 6,5 millones de visualizaciones, acumulado 201.000 ‘me gustas’ y alcanzado los 14.000 retuits.

La encuesta, titulada “Cenamos hoy”, presenta ocho opciones que reflejan la complejidad de coordinar agendas y voluntades: “No puedo”, “Sí puedo”, “No quiero”, “Sí quiero”, “No puedo y no quiero”, “No puedo y sí quiero”, “Sí puedo pero no quiero” y “Sí puedo y sí quiero”.

La encuesta humorística de Karla Canseco sobre “Cenamos hoy” se vuelve viral al reflejar las excusas más comunes al coordinar reuniones entre amigos (X: @karlasnotess)

Esta variedad de respuestas ilustra las múltiples combinaciones de disposición y disponibilidad que suelen surgir al intentar reunir a un grupo de amigos. Tras compartir la imagen, Canseco invitó a la comunidad a participar con un comentario: “Si faltó alguna opción me avisan”, lo que desató una avalancha de respuestas ingeniosas y comentarios cómplices.

Muchos aprovecharon la invitación de la autora para añadir matices y nuevas alternativas a la lista original. Un internauta propuso: “No está la opción ‘Ahora sí quiero pero por ahí cuando llegue el momento ya no quiera’”, señalando la volatilidad de las intenciones a la hora de concretar planes. Otro usuario, con tono sarcástico, lamentó la falta de participación en este tipo de encuestas: “Lo peor es que pones una encuesta para que la gente vote con solo tocar y nadie vota”.

A medida que la publicación continuó sumando interacciones, la encuesta de Karla Canseco se transformó en un espejo de la vida social contemporánea, donde la espontaneidad y la indecisión compiten con la intención de mantener los lazos de amistad.

La viralidad del tema demostró que, más allá del humor, existe una identificación generalizada con la dificultad para quedar y la tendencia a buscar fórmulas que permitan expresar todas las dudas y posibilidades que surgen en estos intentos de organización.