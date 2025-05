Anxiety convirtió a Doechii en una de las artistas del momento (REUTERS/Mike Blake)

Al momento de lanzar Anxiety en el 2020 con un video grabado desde su cama, el cual reversiona uno de los mayores hits de la última década, Doechii no imaginó que cinco años después se convertiría en una de las artistas más virales y con mayor cantidad de reproducciones en todas las plataformas.

Hace algunos años, la rapera estadounidense compartió un video desde su habitación en su cuenta de YouTube, en el que presentó una canción de su autoría que arrancaba con un sample, es decir un tramo de otra producción ya existente, de “Somebody that I used to know”, el icónico hit de Gotye y Kimbra lanzado en el 2012.

Hace solo unos meses, la joven de 26 años decidió regrabarla en un estudio y publicarla de manera oficial, además de sumarla a su último álbum “Alligator Bites Never Heal”. Inmediatamente, la canción alcanzó números extraordinarios, teniendo actualmente más de 238 millones de reproducciones en Spotify y habiendo llegado al puesto 1 en los rankings más importantes de Estados Unidos.

El viral que explotó TikTok

Debido a su parecido con el hit del 2012, y por la letra de la canción, la producción de la estadounidense es uno de los sonidos más utilizados en TikTok del 2025.

El punto de inflexión definitivo en la viralización de Anxiety llegó cuando Will Smith publicó un video en el que recreaba junto a Tatyana Ali (Ashley en The Fresh Prince of Bel-Air) una escena icónica de la serie al ritmo del tema de Doechii.

La historia de Doechii y el viral que la llevó al número 1. @willsmith

En el clip, ambos replican el momento en que Ashley baila con auriculares y Will la imita paso a paso, solo que esta vez la banda sonora es la nueva versión del hit de Doechii. “Esperé 35 años para hacer este trend de baile”, escribió Smith al compartir el video, marcando una conexión inesperada entre la cultura pop de los 90 y el rap contemporáneo.

Esta colaboración espontánea entre íconos generacionales disparó la visibilidad de la canción, que ya venía creciendo exponencialmente en plataformas como TikTok, donde acumulaba más de 200.000 creaciones diarias. El momento con Smith y Ali no solo consolidó la tendencia, sino que la legitimó como un fenómeno cultural transversal, atrayendo a audiencias que quizás no conocían previamente a la artista.

Además, la línea “Somebody’s watching me, it’s my anxiety” se convirtió en una consigna replicada en miles de videos, en los que usuarios compartían vivencias personales o simplemente se sumaban al tren del baile. El éxito fue inmediato: Anxiety llegó al número 1 en Rhythmic Airplay y se ubicó en el top 10 del Billboard Hot 100.

¿Quién es Doechii?

En una industria que no suele dejar espacio para las rarezas, Doechii se abrió camino desde su cuarto en Tampa hasta los escenarios más codiciados de la música internacional. Nacida con el nombre Jaylah Ji’mya Hickmon el 14 de agosto de 1998, esta artista estadounidense encontró en el universo digital el trampolín para consolidarse como una de las voces más influyentes de su generación.

El punto de inflexión en su carrera se produjo en 2021 cuando Yucky Blucky Fruitcake, de su EP Oh the Places You’ll Go, se viralizó en TikTok. En 2023 fue distinguida como Rising Star por Billboard, y un año más tarde se consagró con su primer LP, Alligator Bites Never Heal, que le valió el Grammy a Mejor álbum de rap.

Doechii recibió el reconocimiento como Mujer del Año por Billboard (REUTERS/Daniel Cole)

A este reconocimiento se sumó su nombramiento como Mujer del Año 2025 por la misma revista, una distinción que ella misma calificó como “un momento en el que se cierra un círculo”.

Durante la ceremonia de Billboard, Doechii explicó que su mixtape Alligator Bites Never Heal había sido concebido “por necesidad. Un espacio donde podía sentirme vista, escuchada y conectar con otras personas a través de experiencias”. Fue precisamente bajo esta premisa que Anxiety resurgió: como una creación espontánea y vulnerable, que le permitió canalizar emociones complejas y darles forma musical.