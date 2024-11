La increíble estrategia de su vecino para conquistarla que es furor en TikTok

"Buenas, ¿cómo estás? Se murió mi wifi de nuevo", dijo el vecino al pedir acceso al internet de Bian (@biancarrera1)

Una creadora de contenido compartió una insólita excusa que usó “el del 4° C” de su edificio para conquistarla en un TikTok que se hizo viral. El video titulado: “Mi vecino siempre inventa que se queda sin wifi para verme”, obtuvo más de 1,3 millones de reproducciones y superó los 218 mil “me gusta”, provocando múltiples reacciones en la plataforma digital.

La táctica: los primeros acercamientos sin señal

En el fragmento viral, Bian Carrera grabó discretamente al vecino que llamó a su puerta sin mostrar su rostro, pero capturando el diálogo. Al tocarle timbre, él se excusó diciendo que su conexión de wifi nuevamente no funcionaba: “Buenas, ¿cómo estás? Perdoná, se murió mi wifi de nuevo”, explicó el vecino, a lo que la joven respondió que la clave seguía siendo la misma, ya que era la tercera vez que solicitaba acceso.

El vecino pidió permiso para entrar a usar la conexión desde dentro ya que le llega mejor, argumentando tener una reunión virtual (@biancarrera1)

Pero, el joven había llegado decidido y llevó la situación un paso más adelante. Insistió en que la señal no llegaba bien hasta su departamento y le pidió permiso para entrar y usar su conexión desde adentro, argumentando que tenía un encuentro virtual de trabajo: “Te quería pedir si no puedo pasar un toque. Traigo la compu, tengo la reunión y me voy”. Bian aceptó y se mostró emocionada en cámara ya que le parecía atractivo, se cubrió su boca del shock y preguntó: “¿Qué hago? ¿Me maquillo? Es muy obvio”.

La reunión que se convirtió en cita

Después de que el vecino se retiró, la creadora de contenido contó detalles del encuentro. Dijo que la situación se extendió y terminó en un almuerzo improvisado, convirtiéndose en “la cita más larga” que había tenido. Entre risas, la tiktoker comentó: “Se puede decir que gracias a mi compañía de internet estoy chongueando. ¿Te imaginas que le llegue este video? ¡Me muero!”. Los espectadores reaccionaron con mucho humor: “Y después dicen que el amor no va a llegar a tocar tu puerta”, “Todo comenzó con la clave del wifi”, y “Que pague la mitad del wifi”, comentaron algunos usuarios.

El plan funcionó: hubo parte 2

En un segundo video tuvo 1,3 millones de reproducciones, la influencer muestra que el vecino la invitó a salir tras recibir el TikTok viral (@biancarrera1)

Sorprendentemente, la historia no terminó ahí. La joven realizó una segunda parte, en la que explicó que el vecino le había escrito después de que le mandaron el video viral: “Buenas, me llegó este TikTok... me sacaste la ficha con lo del wifi. ¿Este viernes estás para ir a tomar algo?” le escribió en un mensaje de Whatsapp.

Bian grabó un nuevo video mientras se preparaba para el encuentro, en el que sostuvo: “Yo no quería que pase, pero pasó. Vamos a ver si me deja grabar algo”. La tiktoker detalló que el plan era encontrarse a las nueve en el auto del hombre del 4°C. Aunque al principio sentía nervios al pensar que tendrían que verse a diario si algo salía mal, decidió seguir adelante y documentar su historia en la plataforma digital.