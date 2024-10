“Fridgescaping”: la sorprendente tendencia viral que consiste en decorar las heladeras

Lynzi Judish muestra el proceso sobre cómo inició la tendencia en su heladera (@lynziiliving)

La última tendencia de TikTok no tiene nada que ver con bailes ni desafíos virales, sino con algo más sorprendente: la decoración del interior de las heladeras. Este fenómeno, conocido como ‘fridgescaping’, llamó la atención de miles de usuarios que muestran sus refrigeradores no solo como espacios para guardar alimentos, sino como auténticas obras de arte. Desde frutas colocadas en elegantes cestas hasta flores frescas en jarrones, el interior de este electrodoméstico se convirtió en un nuevo espacio para poner a prueba la creatividad.

La influencer, Lynzi Judish, más conocida en las redes como @lynziliving, es una de las principales impulsoras de esta tendencia. Lynzi, que en su descripción de TikTok se define como “decorando, organizando y romantizando mi casa pieza por pieza”, comparte habitualmente videos en donde muestra como reordena los distintos espacios de su hogar de una manera tan estética que genera placer visual. Estos videos acumulan millones de reproducciones. Ella es la encargada de llevar el “fridgescaping” a un nuevo nivel, creando temas como un “bosque encantado” o decoraciones inspiradas en la popular serie de Netflix, Bridgerton. De hecho, sus seguidores bautizaron esta variante como ‘Fridgerton’, en alusión a la estética rococó que caracteriza tanto a la serie como a las heladeras decoradas.

Decorar refrigeradores con luces LED y flores demuestra el ingenio creativo aplicado en distintos temas posibles de decoración (@lynzyiiliving)

¿De qué trata el fridgescaping?

El ‘fridgescaping’ consiste en organizar y decorar el frigorífico con un enfoque visualmente atractivo y temático. Los videos más virales muestran heladeras decoradas con guirnaldas de luces LED, frascos con flores, marcos de fotos y hasta figuritas de porcelana. Incluso ahora que se acerca Halloween, hay quienes optaron por elegir esta temática para aplicar la tendencia. Todo está cuidadosamente dispuesto para que, al abrir la puerta del electrodoméstico, los usuarios se encuentren con un espectáculo visual.

Diversos usuarios se sumaron a la tendencia y decoraron sus heladeras. El video de esta usuaria acumula 1,4 millones de reproducciones (@rebeccathrifts)

La reacción de los usuarios: ¿Estilo o exceso?

El ‘fridgescaping’ generó opiniones divididas en las redes. Lynzi asegura que este método la ayuda a tener siempre la heladera limpia y a ser consciente de lo que tiene disponible, lo que le permite desperdiciar menos comida. Varios apoyaron el concepto y quedaron encantados con lo que vieron: “¿Saben que? Me gusta esto, me traería tanta alegría cada vez que abriera mi refrigerador”, “Siento que esto me haría querer comer las verduras en mi heladera porque es tan lindo”, comentaron.

Sin embargo, no todos ven la tendencia con los mismos ojos. El tiktoker Shabaz Ali realizó parodias que critican esta moda, sugiriendo que es solo otra manera de mostrar un estilo de vida inalcanzable para muchos. “Hola, sos pobre y probablemente no entiendes esto”, señalando que no todos tienen los medios ni el tiempo para mantener un refrigeración repleto de productos frescos y decorada al extremo.

“Demasiado tiempo libre, yo me conformo con que esté limpio y con comida saludable adentro; lo otro lo dejo para Pinterest en Instagram”, “Poner flores en la heladera es donde está mi límite”, agregaron otros usuarios.

El fridgescaping podría aumentar el desperdicio al dejar alimentos expuestos o sin resguardo (@nurtured_abode)

¿Una tendencia con futuro o una moda pasajera?

Mientras la tendencia sigue ganando adeptos, algunos expertos en seguridad alimentaria mostraron su preocupación. Incluir elementos decorativos como flores o figuras dentro de la heladera, así como transferir productos como la leche a jarras abiertas, puede comprometer la conservación de los alimentos. Además, el riesgo de contaminación cruzada aumenta cuando los alimentos no se almacenan adecuadamente en recipientes sellados. Aun así, el fridgescaping sigue acumulando millones de visualizaciones en redes, convirtiéndose en un nuevo símbolo de estatus y creatividad.