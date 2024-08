Le envió un mensaje a una compañera de trabajo y su respuesta agresiva sorprendió en las redes sociales

Su compañera de trabajo le pidió no comunicarse más con ella en el trabajo (Getty)

En un incidente que rápidamente se volvió viral, Nahuel, un joven profesional, compartió una captura de pantalla en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) en la que expuso un mensaje inesperado y ofensivo recibido de una compañera de trabajo.

Según la publicación en la cuenta @Nahu__04, la joven le pidió no comunicarse más con ella en la oficina, citando la existencia de su pareja y su deseo de evitar conflictos.

En el mensaje, la compañera escribió: “Nahu, por favor no me hables más en el laburo. Sabés que tengo novio y no quiero tener quilombo”. Lo que sorprendió aún más a Nahuel fue la terminación del mensaje con un insulto personal: “Sos feo”. Este intercambio generó indignación y simpatía entre los usuarios, quienes manifestaron diversas reacciones al incidente.

El mensaje viral que generó polémica en redes (X: @Nahu__04)

Nahuel contó que había iniciado la conversación con la intención de establecer una buena relación en el ambiente laboral, dada la frecuencia con la que interactuaría con sus compañeros durante la jornada. Sin embargo, sus buenas intenciones fueron malinterpretadas. Lejos de responder agresivamente, optó por la calma y el humor y respondió con un simple “¿Eh?”, seguido de una serie de “jajaja” que intentaban expresar su sorpresa y restar importancia a la situación.

En tanto, los usuarios no dejaron pasar la ocasión para dejar sus opiniones en la sección de comentarios de la publicación: “Cuánto a qué el mensaje lo escribió el novio”, “A esa mujer el novio le pega”, “Pobre Nahu che, solo quería hacer amigos”, “Cuando se separe del novio al primero que va a histeriquear va a ser a vos. El ‘sos feo’ estuvo de más” y “Apenas se peleé con el novio vas a tener un mensaje de ella, guardá tweet”, son algunos de los mensajes en X.