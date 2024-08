Un grupo de españoles probaron asado en Argentina y sus reacciones se hicieron virales

Los jóvenes explicaron que fueron invitados por amigos locales a participar en la comida (@jimenacug)

Un grupo de jóvenes españoles, que recientemente se trasladaron a Argentina, compartieron en sus redes sociales la experiencia de probar por primera vez uno de los platos más tradicionales del país: el asado. El video de sus reacciones se volvió viral en TikTok y generó un gran interés en las redes sociales.

El clip, publicado por la usuaria @jimenacug, comienza con dos jóvenes explicando que fueron invitadas por amigos locales a participar en la comida, que tuvo lugar en la casa de uno de ellos en la ciudad. “Se ha retrasado la hora, hemos quedado a las tres. Ahora, va a ser más merienda que comida”, comentó una de ellas con humor.

Para aprovechar el tiempo antes del asado, decidieron ir a un bar cercano mientras esperaban que todo estuviera listo. Después de pasar un rato allí, se dirigieron a la residencia del anfitrión donde, con altas expectativas, todos esperaban la llegada de la comida. Los jóvenes, con mucha curiosidad, participaron activamente en el ambiente festivo propio de un asado argentino.

Finalmente, después de compartir conversaciones y momentos de espera, la carne estuvo lista. Los comentarios después de probar el asado fueron entusiastas. “Está muy bueno la verdad”, dijo uno de los asistentes tras degustar el platillo. La experiencia se completó con música y bebidas, prolongando la convivencia hasta entrada la noche.

El video rápidamente ganó popularidad en TikTok, acumulando más de 77.000 reproducciones, cerca de 30.000 “me gusta” y diversos comentarios elogiando la calidad de la carne argentina y la hospitalidad mostrada hacia las visitantes españolas. Usuarios de la plataforma no tardaron en destacar la experiencia como una muestra de la cultura gastronómica del país.

La viralización de este video es una muestra de cómo las experiencias cotidianas de intercambio cultural pueden captar la atención de una audiencia global en la era digital. Las reacciones de los jóvenes españoles ante su primer asado argentino demuestran el impacto y la importancia de estos encuentros para comprender y apreciar diferentes tradiciones.

Los anfitriones lograron ofrecer una auténtica experiencia culinaria, consolidando lazos a través de la gastronomía y fortaleciendo el significado cultural del tan característico e icónico asado argentino.

“El asado argentino no tiene comparación con una barbacoa española”, “A los que emigramos antes de irnos, comemos todos los asados posibles porque sabemos que esta calidad en otro lugar no existe”, “Pero si el asado no lo hace un argentino no tiene sentido”, “El asado no solo es comer, es todo un ritual para los argentinos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.