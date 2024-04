Recorrió Carlos Tejedor; dejó su auto abierto con una computadora a la vista y se llevó una sorpresa

La experiencia, documentada y compartida en su cuenta @victoriatoscanoz, acumuló rápidamente 164 mil reproducciones

En un reciente “experimento social” que desafió las percepciones sobre la seguridad en pequeñas localidades, Victoria Toscano, una usuaria de TikTok de Ecuador, generó una notable atención en las redes sociales luego de realizar una inusual prueba en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. La joven decidió verificar la tranquilidad del lugar dejando su auto sin seguro, con una computadora visible en el asiento del acompañante, y el vidrio bajo, mientras realizaba una compra en un almacén local.

La experiencia, documentada y compartida en su cuenta @victoriatoscanoz, acumuló rápidamente 164 mil reproducciones y más de 2.800 “me gusta”, evidenciando el interés que despertó este experimento.

“Me da muchos nervios pero voy a dejar el auto sin seguro, se supone que acá nadie agarra algo que no es de esa persona”, expresó Victoria antes de ingresar al establecimiento junto a su pareja, para luego agregar desde dentro del local, mientras mantenía su mirada fija en el vehículo: “Tengo que espiar porque no me siento tranquila”. La expectativa de ver si la comunidad local respetaría la propiedad ajena mantuvo a Victoria y a los seguidores de su video en vilo.

Transcurridos alrededor de 10 minutos de incertidumbre, la joven regresó al vehículo solo para encontrarlo tal como lo había dejado, con su notebook intacta en el asiento del copiloto. Este desenlace, lleno de alivio y sorpresa, reforzó la percepción de seguridad y respeto por lo ajeno que caracteriza a diferentes localidades del país. “Es verdad que acá es todo tranquilo... aquí está la bebé”, concluyó Victoria, refiriéndose a la computadora portátil y resumiendo su experiencia en un gesto que resalta su confianza y tranquilidad.

La demostración de Victoria no solo desafió sus propios nervios y expectativas sino que también puso a prueba la honestidad y el sentido de comunidad del lugar, ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Más allá de la anécdota, su “experimento social” se convirtió en un testimonio de las dinámicas sociales en zonas donde la confianza mutua y el resguardo de lo común todavía se preservan en contraposición a los índices de inseguridad en áreas urbanas más grandes.

Este singular evento desató una serie de reflexiones entre los usuarios de TikTok, muchos de los cuales se sintieron inspirados a compartir sus propias experiencias y percepciones sobre la seguridad en sus localidades.

“Puede que sí sea un lugar seguro pero no tientes a la suerte”, “No te confíes, no siempre es así”, “Lo más lindo del video: la sp 5″, “¡Pero si no pasó nadie!”, “Mi querido Carlos Tejedor... Muy tranquilo”, “Soy de un pueblito y mi casa no se cierra con llave nunca, es más ni sé dónde está. Y el auto también siempre con la llave puesta”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.