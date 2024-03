Un hincha de San Lorenzo se puso la camiseta de Independiente, dio sus razones y el video generó debate en TikTok

El video tuvo más de 150 mil reproducciones y superó los 9 mil likes (@panchokranevitter)

En una inusual postura, un joven generó controversia al ponerse la camiseta de un club de fútbol del cual no es hincha y expresar su deseo de normalizar esta práctica. El incidente se dio a conocer a través de TikTok, donde el usuario de la cuenta “@panchokranevitter” compartió un video con su reflexión.

En el clip, el joven, identificado como seguidor de San Lorenzo, defendió la idea de que usar la indumentaria de otros equipos no debería disminuir la pasión por su club de origen. “¿Por qué no me puedo poner algo de otro club si me gusta? ¿Soy menos hincha por eso?”, cuestionó.

La publicación obtuvo una amplia repercusión en la red social, acumulando más de 100 mil reproducciones y más de 9 mil likes. Sin embargo, la reacción de los usuarios fue mayormente crítica, con comentarios que sugerían que usar la camiseta de otro equipo, especialmente un rival, era una falta de respeto hacia el propio club.

El video tuvo más de 150 mil reproducciones y superó los 9 mil likes. Además, su discurso generó debate entre los seguidores de TikTok. “Banco pero sólo del ascenso”, “Dale y de paso estaría bueno normalizar tomar sopa con tenedor”, “No, siguiente pregunta”, “Se llama sentido de pertenencia, te podes poner de otro club pero no de otro grande o tu rival, yo soy de CASLA y su uso de Ituzaingó, Barracas, Atlético Tucumán y así”, “Soy de Boca y tengo un pantalón de Chacarita. ¿Me bancan?”, “Yo diría solo de usar sólo un pantalón, pero remera de otro país re”, “Remera de tu mismo país no da me parece”, “Una remera o un pantalón, me parece bien pero no el conjunto de cualquier otro club y menos de tu clásico rival”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.