Criticó la actitud de los españoles cuando viajan en un transporte público y provocó un debate en TikTok

La experiencia de instalarse en un nuevo país conlleva una amalgama de emociones y descubrimientos, pero también enfrenta a los individuos a una serie de choques culturales que pueden resultar tan desconcertantes como fascinantes. Una joven chilena que vive en España se hizo viral por explicar una costumbre del país que no le gustó y desató un debate en TikTok.

Nutrita Trini, una creadora de contenido residente en España, desató una polémica en TikTok al exponer en un video las diferencias en la actitud de los españoles en el transporte público, comparándolas con las costumbres de su país de origen.

En su publicación viral, la joven comentó una peculiaridad que había observado y que no le gustaba: “Una costumbre de los españoles, que espero que no se me pegue, es que ellos no te piden permiso cuando se bajan del autobús o cuando estás en un espacio reducido y alguien tiene que pasar”.

La influencer expresó su sorpresa ante la falta de cortesía al afirmar que rara vez escucha un simple “perdona” y describe cómo los españoles, en lugar de solicitar permiso, optan por empujar hasta encontrar el espacio deseado.

Trini enfatizó su experiencia y señaló que, al pedir permiso, la reacción no era la esperada: “Cuando uno les pide permiso no se mueven, como que no lo entienden”. La chilena destacó una curiosa situación en la que los españoles permanecen estáticos hasta que hay contacto físico, un comportamiento que contrasta con sus expectativas culturales.

Este fenómeno, conocido como choque cultural, se manifiesta de diversas maneras, revelando contrastes que van más allá de la lengua y las costumbres gastronómicas. Desde las sutilezas de la etiqueta social hasta las diferencias en los modales cotidianos, cada sociedad tiene su propio conjunto de normas y valores arraigados. En la actualidad, muchos jóvenes comparten en las redes sociales sus experiencias en otros países y suelen generan diferentes opiniones.

La joven chilena, radicada en España, destacó algunas costumbres que no le gustan del país (Captura video)

El video de Nutrita Trini se volvió viral, acumulando 2,5 millones de reproducciones, más de 345 mil “me gusta” y miles de comentarios en TikTok. Entre las respuestas, algunos usuarios defendieron la cortesía de los españoles, argumentando que hay quienes sí piden permiso para ceder el paso.

En España, un chico en scooter eléctrico me dejó cruzar la calle, y yo le di las gracias. Se sorprendió tanto, que me dijo que era linda y amable”, “En lugar de pedir permiso, que eso en España lo hacía antiguamente la servidumbre, prueba a decir: ‘Disculpa, ¿me dejas pasar?’. Verás el cambio”, “Yo estoy en Chile y me pasa totalmente lo mismo; nadie te pide permiso ni disculpas. Y cuando vas a comprar y das los buenos días no te responden”, “Hay de todo. No hay que generalizar. Es verdad que es más habitual decir perdona que permiso”, fueron algunos comentarios de los usuarios en la red social china.