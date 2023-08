Fue a merendar con su novia y le hizo una pregunta inesperada que provocó un debate en TikTok

El video ha acumulado más de 12,8 millones de reproducciones y ha provocado una avalancha de comentarios

Las diferentes plataformas utilizadas para compartir historias, suelen mostrar escenas cotidianas que, en muchos casos, se convierten rápidamente en virales. Un video en TikTok, publicado hace 11 meses y protagonizado por Fabio y Andrea, dos jóvenes uruguayos que residen en Alemania, continúa desatando un acalorado debate sobre las dinámicas de pago en las citas y las expectativas financieras en las relaciones de pareja.

El clip muestra a la pareja disfrutando de una merienda en una cafetería. Sin embargo, un comentario aparentemente inofensivo de Fabio desencadena una reacción que se vuelve el foco del video. El joven le pregunta a Andrea si traía dinero para pagar su parte de la cuenta. La sorpresa en el rostro de la joven es evidente, y el tono de la conversación cambia en un segundo.

La pregunta de Fabio, que podría haber sido una simple broma, toca un punto sensible: las expectativas financieras en las relaciones. Fabio continúa cuestionando la idea de que él deba pagar por todo, argumentando que Andrea también trabaja y, por lo tanto, debería contribuir económicamente. Este comentario, aunque inicialmente interpretado como una broma, desencadena una serie de reacciones emotivas y opiniones divergentes.

El video acumuló más de 12,8 millones de reproducciones y provocó una avalancha de comentarios. Mientras algunos usuarios defienden la idea de que cada persona debe pagar por su propia parte en una cita, otros ven el comentario de Fabio como insensible y egoísta. Algunos, incluso, discuten más ampliamente sobre la equidad financiera en las relaciones.

Aunque en los comentarios del video, la pareja aclaró que todo era una broma, muchos usuarios pasaron por alto este detalle y se centraron en las reacciones de la pareja. El video se convirtió en un microcosmos de las expectativas y normas sociales que rodean a las citas y las relaciones en la era digital.

A pesar de que ambos aclararon que se trató de una broma, nada detuvo la polémica generada entre los usuarios (Captura video)

La reciente resurgencia del video volvió a encender el debate. Los comentarios siguen llegando, con voces que abogan por la igualdad de pago y otros por la caballerosidad tradicional en las citas.

“Salte de ahí preciosa”, “El tema plata siempre se aclara antes, humillar a alguien así no da”, “Fuera de bromas, una siempre debe tener dinero en la cartera para cualquier emergencia”, “A mi me hacen eso y me voy de inmediato. ¡No me vuelve a ver en su vida!”, “Por eso siempre aunque me inviten cargo igual dinero por si acaso”, “Es lo correcto pagar a mitades”, “A eso se le llama justicia”, fueron algunos de los comentarios de la publicación viral.

Seguir leyendo: