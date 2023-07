Un hombre le arrancó el medidor de luz a su vecino, cansado de que pusiera música a todo volumen

Tomó la drástica decisión, cansado de las perturbadoras vibraciones que invadían su hogar (@EsdeProfugos)

En un barrio de México, un hombre encontró una manera inusual de lidiar con el constante problema del volumen elevado de la música proveniente de su vecino. Cansado de las perturbadoras vibraciones de reggaeton que invadían su hogar, el hombre decidió tomar cartas en el asunto y poner fin a la situación por sus propios medios. Su acción fue capturada en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando tanto críticas como elogios.

El clip muestra a un individuo acercándose a la casa de su vecino, donde la música estruendosa se escucha a lo lejos. Antes de proceder, el hombre expresó su frustración diciendo: “a la ver** con la música”. Sin titubear, arrancó el medidor de luz, el cual tenía las siglas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), poniendo fin abruptamente al ruido ensordecedor. Con el artefacto en su mano, el protagonista del video se marchó, dejando a su vecino sin suministro eléctrico.

Si bien el video se hizo popular en las redes sociales y muchos lo encontraron divertido, también suscitó debates acerca de las implicaciones legales de su acto. Según el Código Penal, la manipulación o robo de instrumentos federales como los medidores de luz está penalizado con sanciones que pueden llegar a 10 años de prisión y multas considerables. El debate sobre si la acción del hombre era justificable o no, generó diversas opiniones entre los usuarios de Twitter.

Es importante señalar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México es una empresa pública de carácter social encargada de proveer energía eléctrica a los ciudadanos. La interrupción del suministro eléctrico, como en este caso, no solo afecta al vecino que hacía un uso irresponsable del volumen de su música, sino también a los demás residentes de la vivienda y puede tener consecuencias legales.

Si bien se sabe de la importancia de abordar los conflictos entre vecinos de manera pacífica y respetuosa, buscando soluciones amigables y legales, muchos usuarios de la red social manifestaron que a veces resulta “imposible”. A pesar de que la molestia por el ruido excesivo es comprensible, la destrucción o manipulación de la propiedad ajena es un delito.

El hombre se hartó de las vibraciones en su hogar y, sin titubear, tomó la drástica decisión (Captura video)

El tuit, con la descripción: “Si por las buenas tu vecino no entiende…”, en pocas horas sumó más de 700 mil reproducciones, 5.600 ‘me gusta’ y fue compartido por numerosos usuarios; muchos de ellos dejaron su mensaje, sorprendidos por la drástica decisión del vecino.

“Duro con ellos... y muy generoso llamar ‘música’ a la miércoles que se escucha”, “¿Qué? ¿Es tan fácil sacar un medidor de luz en México? Aquí en Argentina tiene muchísimas medidas de seguridad; para empezar va empotrado en la pared”, “Esto lo quise hacer muchas veces pero no era así de fácil”, “No puedes hacer eso si es casa particular y no es en la madrugada”, “Hay veces en la que no hay otra opción”, fueron algunos de los comentarios en el tuit viral.

Seguir leyendo: