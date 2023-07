Se cansó de que sus hijos le robaran los chocolates y colocó una caja fuerte dentro de la heladera

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @vidriosfrancisco)

En un video viral de TikTok, una mujer sorprendió a miles de usuarios al revelar la ingeniosa estrategia que adoptó para proteger sus dulces, ya que su propia familia se los quitaba. Cansada de llevarse decepciones al no encontrar sus chocolates en la heladera, decidió colocar una caja fuerte dentro del electrodoméstico.

En el breve clip, compartido por su familia, se puede apreciar el momento en el que la mujer, en cuclillas frente a la heladera, ingresa la contraseña de la caja fuerte mientras suena un pitido característico. El autor del video se acercó sorprendido y le preguntó qué estaba haciendo. Totalmente atónito por lo que vio, exclamó: “Ah, no podés”.

Con una sonrisa en su rostro, la mujer respondió: “Ustedes no me cagan más. Yo tengo mi chocolate acá”. El joven que grababa la escena no pudo contener su asombro y le advirtió que poner una caja fuerte en la heladera era algo insólito. Sin embargo, ella defendió su decisión: “Una vez, dos veces sí, tres veces no me cagás. Yo tengo todo acá, cerradito, todo”.

El video viral, de solo 18 segundos de duración, tiene más de dos millones y medio de reproducciones y generó una avalancha de reacciones en las redes sociales. Miles de seguidores se mostraron fascinados por la idea y expresaron su apoyo a la mujer.

“Buena idea”, “El metal de la caja fuerte te va a echar a perder la carne y verduras”, “Por qué mi heladera no se ve así”, “Genial idea para la heladera del trabajo”, “No veo fallas en su lógica” y “Cada uno pone las cosas donde se le antoja”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.

Todo comenzó con otro video en el que la mujer compartió el momento en el que su marido se comió el último alfajor que quedaba en la heladera y que le correspondía a ella. “Ah, acá se cagan en todo”, manifestó en esa instancia, tirándole la caja vacía.

