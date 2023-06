Insólito: un joven le pagó 500 euros a un DJ para que pase su canción favorita y el video se hizo viral

“Acaba de pagar 500 euros para que le ponga una canción”, escribió el DJ en su cuenta (@djpapis)

En el mundo de la música y las fiestas, es común que los DJ tengan cierta libertad para elegir las canciones que van a mezclar y poner en las sesiones. Sin embargo, siempre hay asistentes que quieren imponer su canción favorita, aunque vaya en contra del estilo o la elección del DJ en ese momento.

Recientemente, un joven DJ español conocido en TikTok como @djpapis, se volvió viral al mostrar en un video lo lejos que un asistente estaba dispuesto a llegar para que se reproduzca su canción preferida. En el video, el DJ comenta sorprendido: “Acaba de pagar 500 euros para que le ponga una canción”, mientras muestra a un joven con una copa en la mano pasándole su tarjeta de crédito con la cantidad de 500 euros marcada.

Este intercambio inusual no pasó desapercibido en las redes sociales y se volvió viral en cuestión de días, acumulando más de 2.5 millones de visitas y 100 mil ‘me gusta’. Los usuarios de TikTok expresaron su sorpresa ante la disposición del joven de pagar una suma considerable de dinero solo para escuchar su canción favorita. Algunos comentaron sobre la posible situación económica del joven, comparándolo con gastar el equivalente a una copa para ellos, mientras otros bromearon diciendo que preferirían llevarse al DJ a casa por ese precio y tener música durante todo el mes.

La cifra inmediatamente llamó la atención en TikTok (Captura video)

Aunque la canción exacta que el joven quería escuchar aún no se ha revelado, este curioso episodio generó diversas reacciones y comentarios en las redes sociales. Desde aquellos impresionados por la decisión de gastar una gran suma de dinero por una canción, hasta aquellos que encuentran justificaciones humorísticas para tal acción, la historia generó un debate en torno a las pasiones y excentricidades de los asistentes a las fiestas.

“Os habéis parado a pensar que si gasta 500 euros en eso es porque tienen la cuenta hasta arriba y es como para nosotros pagar una copa”, “Luego a trabajar todo el mes para que se te vaya en 10 segundos”, “Si pones 500 euros, me llevo al DJ para casa y me toca todo el mes en casa”, “El dinero no importa cuando sabes que está tu ex por la disco y le quieres dedicar una canción”, fueron algunos de los comentarios de la publicación en la red social.

Seguir leyendo: