Un hombre en situación de calle rechazó una oferta por su perrita y el conmovedor video se volvió viral

En México, un video viral de TikTok conmovió a millones de usuarios al mostrar la historia de un hombre en situación de calle que se negó a vender a su perrita, a pesar de recibir una oferta de dinero. El hombre, identificado como un recolector de materiales reciclables, fue abordado por un sujeto que le ofreció hasta 100 dólares a cambio de su mascota.

La cuenta de TikTok @ernestosalazar083 compartió el video en el que se observa cómo el encargado de la grabación se acerca a un individuo que vive en las calles para preguntarle si vende a su perrita.

Ante la propuesta, el hombre respondió con firmeza: “Ni así me dé 200, no lo vendo”. Al ser consultado sobre por qué no vendería a su perrita, el dueño respondió con un emotivo testimonio: “Porque me ama”.

El hombre explicó que cuando le dieron a su perrita, la cual se llama “Muñeca Brava”, estaba llena de pulgas, por lo que compro jabón y la bañó. Además, resaltó que no la cambiaría por nada, pues asegura que el dinero no lo acompaña ni lo cuida.

El video, que tiene más de siete millones de reproducciones, generó una gran cantidad de reacciones y comentarios en redes sociales, en donde muchos usuarios destacaron la lealtad y el amor incondicional que los perros son capaces de brindar a sus dueños, independientemente de su situación económica o social.

Este conmovedor video viral fue compartido ampliamente en TikTok y otras redes sociales, convirtiéndose en un ejemplo de la relación entre humanos y animales y en una llamada a la reflexión sobre la importancia de valorar a las mascotas.

