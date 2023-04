Visión de negocio: grabó los ronquidos de su pareja, hizo canciones con los audios y ahora gana dinero

En su cuenta de TikTok @koana, Ana explicó cómo creó una lista de Spotify llamada ‘Snoring machine’

Los ronquidos son el sonido ronco o fuerte que se produce cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta y hace que vibren mientras la persona respira durante el sueño. ¿Quién no ha grabado alguna vez a otra persona cuando roncaba, sólo para mostrarle lo que es intentar dormir a su lado? Una joven mexicana, cansada de los ronquidos de su pareja, no sólo los grabó sino que decidió monetizar la situación y hoy gana dinero con los audios convertidos en canciones.

En su cuenta de TikTok @koana, Ana explicó cómo creó una lista de Spotify llamada ‘Snoring machine’, la que, hasta el momento, cuenta con dos canciones de los ronquidos de su novio. Cada uno de los “temas musicales” tiene una duración de un minuto. Ana, además, contó que ya acumulaba 1221 ‘monthly listeners’, es decir cantidad de personas que lo escucharon en 28 días.

Anticipándose a que le dirán que se trata de pocas personas, la joven fue por más: “subimos a este muchacho a todas las plataformas, Claro Music, TikTok, Twitch, están en absolutamente todas las plataformas estas dos canciones”, agregó para luego referirse a la ganancia. “Lo que él no sabe es cuánto tenemos ahora en el banco”, indicó mientras mostraba la pantalla de su computadora con USD 32.

“Tu dirás ‘Ana no es mucho’, pero... ¿a quién le pagan 32 dólares por subir ronquidos del novio?”, explicó. Además, alentó a sus seguidores a subir los ronquidos de sus parejas. “Yo ahora tengo estas dos canciones pero tengo como para unas 30 tal vez”.

Subió las “canciones" a diferentes plataformas y despertó el interés en las redes sociales (Captura TikTok)

“Yo lo tengo que aguantar, pues, que Spotify nos pague”, concluyó en el video con la descripción “todos pueden ser artistas”, que ya acumula más de 8 millones de reproducciones, 876 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“¿Por qué siento envidia de que mi novio no ronca?”, “Si mi mamá monetizara los ronquidos de mi papá, seríamos millonarios”, “Excelente, sólo me falta el novio”, “Mi papá y mi perro roncan; estoy perdiendo plata sin saber”, Grandiosa idea. Yo decidí grabar a los pajaritos que me visitan todas las mañanas y ya subí mis primeras ‘canciones’”, “Voy a monetizar los ronquidos de mi papá, esos si son potentes”, “Por qué no vi este video cuando estaba de visita en la casa de mi tío que ronca como carro que no arranca”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: