“Fede no me viene, llamame”: el insólito mensaje de una mujer que se hizo viral

“Fede no me viene, llamame”, escribió la mujer en el vidrio trasero del auto del "futuro padre" (TikTok @humanosdesantafe)

Las redes sociales no dejan de sorprender por las historias increíbles que dan a conocer. Los videos que muestra supuestas peleas de parejas son los preferidos por los usuarios de TikTok. Esta vez, se viralizó el llamativo mensaje que una mujer le dejó en el auto a un hombre en la provincia de Santa Fe y despertó miles de comentarios de lo más desopilantes. Aparentemente la mujer estaría esperando un hijo de él y, al no poder comunicarse, decidió dejarle un cartel en su vehículo.

“Fede no me viene, llamame”, escribió la embarazada en un cartel que ubicó en el vidrio trasero del supuesto futuro padre. Si bien aún se desconoce cómo siguió la historia, lo cierto es que en las redes la opinión estuvo dividida: muchos se rieron de la situación especulando sobre el paradero del hombre pero otros cuestionaron su accionar.

El usuario de TikTok @humanosdesantafe, que suele compartir divertidos videos en la red social con la frase “Realismo mágico del litoral”, fue quien publicó el clip que, en menos de un mes, sumó 2,6 millones de reproducciones, más de 31 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

Si bien aún se desconoce cómo terminó la historia, en las redes bromearon sobre el paradero de "Fede" (Captura TikTok humanosdesantafe)

En los últimos días se viralizaron numerosos videos de discusiones de pareja que terminaron con mensajes en vehículos. En México, por ejemplo, se viralizó un episodio de infidelidad con un desenlace insólito, ya que la mujer engañada se vengó de su marido y le pintó el auto con el texto: “destruiste tu familia”.

“Aparentemente Fede fue visto en el impenetrable del Chaco”, “Fede se fue a Qatar a ver Argentina campeón”, “El verdadero ‘llamado de emergencia’”, “Desde entonces no se sabe el paradero de Fede”, “Una amiga lo tuvo que hacer hace 30 años. Tuvo que llamar a su amigo y decirle: ‘decile que me atienda porque estoy embarazada y no sé que hacer’”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Seguir leyendo: