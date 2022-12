Pánico bajo el agua: un buzo fue atacado por un pez con dientes humanos

El ataque se produjo en la costa de Sharm el-Sheikh, en Egipto

Un grupo de buzos que se encontraba realizando actividades bajo el agua en Egipto entraron en pánico cuando uno de ellos fue atacado por un pez ballesta, reconocido por tener dientes similares a los de los humanos. El hombre dijo que pensó que le iba a arrancar toda la piel. El video del terrible momento quedó registrado y se viralizó en las redes sociales.

El episodio sucedió en la costa de Sharm el-Sheikh, cuando Alex Pikul, de Alabama, Estados Unidos, se encontraba junto con siete buceadores en el agua y debieron desviarse por una fuerte corriente. De esta manera, sin pensarlo, terminaron nadando sobre un nido de huevos pertenecientes a un pez ballesta.

Ni bien intentaron alejarse, este comenzó a atacar a Alex mordiendo con furia su pierna derecha. ““Yo pensé que estaba a salvo porque el pez ballesta se alejó nadando, así que me di la vuelta y me alejé nadando siguiendo al resto del grupo, pero de repente me mordió la pierna”, dijo Alex Pikul a The Sun.

El pez ballesta tiene una dentadura similar a la humana

El hombre, de 31 años dijo que se asustó y esperó lo peor: “Por la forma en que lo sentí, pensé que probablemente me rompería la piel y estaría sangrando; puedes escucharme gritar algunas malas palabras bajo el agua”.

Según indicaron en el medio británico, los peces ballesta reciben el nombre por su naturaleza agresiva y son muy protectores a la hora de defender sus nidos.

Si bien Pikul dijo que no le guardaba rencor al enorme pez y que la mordedura sólo le dejó “un moretón y una roncha en forma de dientes por el resto del viaje, lo cual fue bastante divertido”, se mostró muy crítico con el aspecto de la especie: “Es una cara que solo una madre podría amar: un pez tonto y de aspecto feo con dientes humanos. Se ven demasiado grandes para su boca, casi como si tuviera dentadura postiza o algo así”.

