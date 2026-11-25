El vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Calixto José Ortega Sánchez, asiste a una sesión del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia (REUTERS/Anton Vaganov/Archivo)

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El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, presentó el martes el Plan Venezuela Renace, una hoja de ruta económica que prevé un crecimiento promedio anual de 6,3% durante los próximos 10 años, duplicar el tamaño de la economía hacia 2031 y duplicar la producción petrolera a 2,91 millones de barriles diarios para 2036.

El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, expuso las proyecciones en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión. “Durante la próxima década proyectamos una expansión promedio de 6,3 % anual, lo que permitirá duplicar el tamaño de la economía hacia 2031 y sentar las bases sólidas para el desarrollo futuro”, afirmó.

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El programa contempla que la producción de crudo pase de los cerca de 1,21 millones de barriles diarios actuales a 2,27 millones en 2027 y a 2,91 millones en 2036. Ortega atribuyó esa meta a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro, y a los convenios de participación de producción productiva.

“Gracias a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026, y a los convenios de participación de producción productiva, los socios internacionales asumen la mayor parte de los 160.000 millones de dólares de inversión petrolera proyectada hacia 2035”, agregó el funcionario.

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En Venezuela, la reforma del sector petrolero suscita tanto esperanza como escepticismo (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

Según el Gobierno chavista, las inversiones previstas en el sector energético permitirán generar un promedio de 323.000 puestos de trabajo al año entre 2026 y 2031. El plan también estima compras anuales por USD 3.500 millones a compañías proveedoras nacionales.Ortega sostuvo que el Ejecutivo trabaja con el Banco Central de Venezuela para ordenar las cuentas públicas y unificar el mercado cambiario. “La inflación convergerá a dos dígitos en el corto plazo, lo que por sí solo es una mejora en el ingreso de los hogares”, declaró.

El documento incluyó datos sobre la deuda pública, que el Gobierno volvió a informar después de varios años. Al cierre de 2025, el monto ascendió a USD 237.544 millones, una cifra equivalente a cerca de 242% del producto interno bruto.

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Las obligaciones comerciales concentran USD 116.500 millones, el 49,1% del total. La deuda no financiera de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) alcanza USD 67.300 millones, el 28,3%; el resto corresponde a deuda arbitral, con 11,1%; bilateral, con 9,8%; y multilateral, con 1,8%.

“La deuda pública de Venezuela está en una situación de incumplimiento prolongado y es insostenible, lo que refleja las restricciones impuestas por las sanciones financieras, la disminución de los ingresos provenientes de los hidrocarburos y años de desequilibrios macroeconómicos”, señaló la administración chavista en el reporte.

El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, el 14 de mayo de 2025 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

En este contexto, subrayó que “restaurar la sostenibilidad de la deuda pública requerirá un enfoque integral, anclado en un programa creíble de estabilización macroeconómica y respaldado por marcos institucionales reforzados”.

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El anuncio se produjo después de la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en enero y el inicio de una nueva etapa en los vínculos entre ambos países. Venezuela también reingresó recientemente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI estima una expansión de 5% para la economía venezolana en 2026 y de 7% en 2027. En octubre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe mantuvo en 6,5% su proyección de crecimiento del producto interno bruto venezolano para este año.

(Con información de EFE)