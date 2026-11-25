El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto a la líder de la delegación opositora, Dinorah Figuera, en Caracas (Venezuela) (EFE/Miguel Gutiérrez)

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El chavismo y la delegación opositora de Venezuela retomarán el 10 de diciembre las conversaciones para definir una hoja de ruta de reinstitucionalización y una eventual convocatoria a elecciones presidenciales, tras cerrar el lunes la cuarta ronda de contactos en Caracas.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, confirmó la fecha del próximo ciclo, que será el quinto desde el inicio de las negociaciones formales en agosto. “El 10 de diciembre vamos a estar reencontrándonos nuevamente”, afirmó.

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Las partes terminaron el lunes una ronda de diez días de reuniones presenciales. En los períodos entre ciclos, los equipos mantienen mesas técnicas por vía presencial y virtual, debido a que parte de los representantes opositores vive fuera del país tras años de persecución política por parte del régimen del ex dictador Nicolás Maduro.

“Nos reunimos a diario (...) sabemos la responsabilidad histórica que tenemos y que la gente está esperando”, señaló Figuera. Figuera dijo no saber cuántas rondas más requerirá el proceso, aunque expresó su expectativa de que sean “lo menos posible”.

La cuarta ronda de conversaciones entre la delegación oficial chavista, liderada por el titular del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez, y la oposición respaldada por EEUU cerró sin anuncios sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral ni la liberación de presos políticos, dos asuntos que concentraban expectativas antes del encuentro.

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La cuarta conferencia de la delegación opositora y el chavismo cerró sin grandes avances (EFE)

El ciclo duró 10 días y concluyó con el compromiso de reanudar el diálogo en diciembre. Las partes mantendrán las mesas técnicas que funcionan desde agosto.

La declaración conjunta ratificó el trabajo sobre asuntos ya planteados en rondas previas: la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, la revisión de la situación de los partidos políticos no habilitados y la actualización de concesiones para medios de comunicación locales.

“Se acordó una ruta de trabajo que incluye reuniones con altos funcionarios del Reino Unido”, señala el documento leído por ambas delegaciones sobre las gestiones para desbloquear las reservas de oro. El acuerdo inicial establecía que esos recursos se destinarían a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, aunque el desbloqueo todavía no se concretó.

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Las conversaciones también incluyeron una reforma de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, cuestionada por sectores opositores como una herramienta de persecución política, y de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

Dinorah Figuera le da la mano a Jorge Rodríguez (EFE)

Las partes propusieron una consulta amplia con los partidos políticos para modificar la legislación que regula a esas organizaciones, las reuniones públicas y las manifestaciones. También acordaron revisar las definiciones y figuras penales de la norma sobre financiamiento al terrorismo, con la previsión de aprobar los cambios durante 2026.

En relación con la ley contra el odio, la mesa indicó que incorporará el texto a un proceso de consulta y debate con organizaciones de la sociedad civil. El objetivo anunciado consiste en “despenalizar conductas” y aplicar un “cambio estructural” con un enfoque preventivo y formativo.

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Las delegaciones también avanzaron en medidas vinculadas con los medios. Después de acuerdos previos para permitir el acceso a plataformas digitales, decidieron “iniciar el proceso de actualización y regularización de concesiones en el espectro radioeléctrico”.

Entre los medios citados figuran la televisora de la Asamblea Nacional, Fe y Alegría, Globovisión, Venezolana de Televisión, Venevisión, Televen y medios comunitarios. A la vez, solicitaron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que revise las medidas administrativas aplicadas a los servicios de televisión por suscripción, sin precisar cuáles serían las modificaciones.

(Con información de EFE)